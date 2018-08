Ne vedem joi?

În ceea ce privește prestația echipelor românești în cupele europene, lucrurile merg deocamdată în direcția scontată. Afirm asta înainte de meciurile de joi seara din Liga Europa, unde numai în mod plăcut am putea fi surprinși, adică de Viitorul la Arnhem. În sens invers, adică de FCSB cu Rudar Velenje, consider că este exclus. Așadar, CFR Cluj a părăsit competiția regină încă de la prima înfățișare, dar n-a făcut-o fără a opune o oarecare rezistență, absolut obligatorie după prestația jenantă de la meciul tur. Deschiderea scorului, dar și celelalte ocazii la poarta suedezilor, au arătat că adevăratul potențial era altul, păcat că n-a putut fi accesat la momentul oportun. Djokovic a înscris într-un mare fel, demn de rezonanța numelui pe care-l poartă. A fost o foarfecă fără mare amplitudine, dar centrarea nu a fost predestinată, sârbul a trebuit să-și caute poziția, să se bage sub minge și să facă execuția în diagonală, coordonat de busola internă. Desigur, o oarecare doză de șansă nu poate fi ignorată. Din păcate, nici faza egalării n-a fost mai prejos, un trasor în vinclu pe care orice portar îl scotea din plasă. Nu pot să nu mă gândesc la diferența dintre cele două goluri încasate de Arlauskis în această dublă: dacă nu gafa la meciul tur, în ciuda prestației modeste, CFR ar fi scăpat cu un 0-0 și altfel se punea problema la Malmo. Prin acea intrare care i-a atras eliminarea, Culio a arătat că se află dincolo de crepuscul. Practic, jucătorul cu cel mai bogat CV, în care se găsește inclusiv La Liga, a anulat orice șansă de calificare a echipei sale în ultimul sfert de oră. Totuși, dacă e să evaluăm traseele echipelor românești în preliminariile Ligii Europa, CFR rămâne ”calul” favorit. Turul următor va fi o formalitate, cu (cel mai probabil) armenii de la Alashkent, astfel că totul depinde de adversarul care va ieși din urnă pentru play-off. Dincolo de confirmarea de orgoliu a unor pronosticuri sumbre, inclusiv al meu, adevărul e că nu ne dorim ca, în această toamnă, ziua de joi să devină nesemnificativă din punct de vedere fotbalistic. Să ne vedem joi, vorba cântecului.