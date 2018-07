Acum, că m-am pus de acord prin telepatie cu colegul de rubrică asupra toamnei fotbalistice orfană de echipe românești, mă gândesc să compensez cu niște aspecte pozitive din acest început de campionat. În primul rând, aș vrea să nuanțez puțin în ceea ce privește posibilul traseu al CFR-ului, pe care eu îl evaluam după o formulă veche, în care plasa de siguranță pentru Liga Europa era valabilă doar în play-off. Cum aceasta se aplică încă de acum, din turul secund al preliminariilor, clujenii ar mai avea o șansă. Condiția este să aibă un culoar favorabil până în play-off, inclusiv. Vom mai discuta pe date concrete, căci nici dubla cu Malmo nu e decisă.

Până atunci, am avut tihna și nebănuitul apetit de a urmări unele meciuri pe care în mod normal le neglijam. Astfel, am văzut Craiova cu Iași, apoi Iași cu Astra. Plus unele secvențe din Botoșani cu Hermannstadt. Dacă în privința play-off-ului european am ”prorogat” verdictul, la fel trebuie să fac și cu play-off-ul nostru. Botoșani, Iași și Astra cred că se vor bate cu șanse pentru a fi acolo. Ultimele două au semnat condica și sezonul trecut, se pare că le-a plăcut și mai vor. Meciul dintre ele a fost unul neașteptat de antrenant, cu orientare ofensivă, mai ales în repiza a doua. Fiecare a avut multiple șanse de a modifica scorul de 1-1 în favoarea sa, dar până la urmă nu cred că s-a supărat cineva, nici dintre cei implicați, nici dintre spectatorii neutri. Poate că patronul Astrei a revenit la sentimente mai bune, din moment ce se aruncă la investiții pentru Alibe,c poate că nu-și va mai ține jucătorii neplătiți cu lunile. Dacă Măldărășanu va ști să lase hățul mai liber cu Alibec, n-ar fi exclus ca acesta să devină din nou decisiv, ca pe vremea lui Șumudică. Nu la nivel de titlu, că atunci echipa giurgiuveană chiar avea un nucleu valoros, dar cât să dovedească fostei sale echipe că, în ceea ce-l privește, a pierdut și la bani, și pe plan sportiv. Cât despre Botoșani, pare să fi dat lovitura cu francezul ăla trecut pe la PSG, posibil expert în pase filtrante. Așa ceva este rara avis în fotbal, cu o condiție: să aibă continuitate.