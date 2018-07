Evenimentul fotbalistic care aproape a eclipsat ultima parte a Campionatului Mondial din Rusia a fost bineînțeles transferul lui Cristiano Ronaldo de la Real la Juventus. Mai mult decât un eveniment, poate n-am greși prea mult dacă l-am numi fenomen. CR7 e mai mult decât un fotbalist, e un brand, un idol. Ronaldo și-a construit și o imagine de bărbat fatal sau mai curând metrosexual, deci cu priză și la publicul feminin. De aceea, putem spune de pe acum că echipa torineză a făcut o afacere bună, indiferent de rezultatele fotbalistice. Sigur că un tifoso juventin nu poate fi împiedicat să viseze la Liga Campionilor, căci ce altceva îi lipsește?! Acum se va vedea dacă Ronaldo mai poate fi locomotivă, pentru că la Real antrenorul Zidane construise o echipă independentă de vedete. Portughezul are o vârstă, dar este obsedat de fotbal așa că, spre meritul său, nu se sabotează cu alcool sau nopți pierdute. Totuși, mă îndoiesc că impactul său sportiv la campioana Italiei îl va depăși pe cel comercial. A fost cumpărat pe ceva mai mult de 100 de milioane de euro, iar Juventus deja și-a recuperat jumătate din investiție din vânzarea tricourilor. Chiar și pentru fotbalul italian aducerea lui Ronaldo în Serie A va produce o efervescență nebănuită. E ceva aproape nesperat într-un an în care squadra azzurra a absentat de la Mondiale. Cu toate că și până acum Juventus se bucura de audiență peste tot în ”cizmă”, fie pentru că este statistic echipa cu cei mai mulți fani din Italia, fie pentru că suporterii rivali umpleau tribunele pentru a o înjura, de data asta oamenii din ambele tabere vor avea un motiv în plus să vină la stadion. Că Ronaldo va câștiga lo scudetto e un fapt aproape cert, că doar nu s-a dus la Roma sau la Napoli, ci la o echipă care a pierdut șirul titlurilor consecutive. Contează însă cum o va face, provocarea fiind să reușească din postură de golgeter. Cu toată dominația sa internă, Juve n-a mai dat golgeter în Serie A de la Del Piero încoace!