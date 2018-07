Nou sau vechi?

Întâmplările mai vechi şi mai noi din faţa porţii mele, adică din curtea comună a instituţiilor numite CSM şi Foresta Suceava, m-au făcut să-mi reamintesc una din zicerile cele mai adânci (mă rog, în felul în care percep eu adâncimile de acest fel!) ale enormului umorist american Mark Twain (despre care nici măcar n-a auzit numitul Ronnie O'Sullivan, cel mai mare jucător de snooker din istorie, după cum am sesizat anul trecut urmărind serialul făcut cu el şi despre el parcă de Nat Geo în Statele Unite), care suna astfel: "De un sifilis vechi ştii precis că ai scăpat numai când te pricopseşti cu unul proaspăt!". Mi-a venit în minte chestia asta când am aflat că echipa oarecum de fotbal Foresta Suceava s-a desfiinţat. Cum de ce? Păi, din cauza... motivului! Nu vreau să mai spun ce silă şi ce porniri asasine mă cuprind când văd ce luptă dementă este, de exemplu, în Bucureşti, între Steaua şi Rapid pentru a pătrunde, cu chiu, cu vai, în Divizia C, iar tu, mândră Suceava, ai echipa în B şi te cam pişi pe ea! Iar odată retrogradată în C, nu se găseşte nimeni şi nimic care să încerce măcar să o resusciteze cât să nu dispară definitiv. Tocmai de aceea, nu m-a mirat să-l aud pe Florin Cristescu spunând la Radio Top că gata, Foresta s-a desfiinţat. Asta cam cu vreo săptămână înainte să aflu că echipa s-a reunit şi că are şi un program de pregătire. Într-o primă etapă, sifilisul cel nou era simbolizat de datoria cea nouă, după unii de vreo 300.000, după alţii doar de 160.000 de lei, care dovedea că sifilisul cel vechi (datoria din toamnă, care cică fusese achitată de "investitorii" cu şi fără condamnări izvorâţi din spuma mării) fusese eradicat. Al doilea tip al ruşinoasei maladii mi s-a arătat sub forma dispariţiei echipei vechi, după cum spusese întemeiat Florin Cristescu, şi a apariţiei unei noi echipe, de fapt a unui nucleu alcătuit din 14 presupuşi fotbalişti, dintre care doi surclasează tot ce mi-am imaginat la nivelul liberei circulaţiei a oamenilor pe planetă: indonezieni deveniţi englezi şi ajunşi (eu încă mai de demult aveam convingerea că telepatia face minuni!) la terminalul opus din UE, la limită cu Ucraina, adică la Suceava. Ba încă şi exact la ora reunirii sifili..., pardon, lotului: 18.00, adică GMT + 2, pe limba lor adoptivă, în zi de miercuri. Să fie primit!