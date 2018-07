Numai azi nu e mâine, iar mâine începe o nouă ediţie a ceea ce se doreşte a fi Campionatul Naţional de Fotbal, indiferent sub ce titulatură s-ar desfăşura. Începe aşa cum s-a terminat şi ăla de dinaintea ăstuia, adică în aceeaşi formulă, cu 14 echipe angrenate, câteva dintre ele, într-o alergare (mai mult pe loc, mai mult în joc de glezne!) după banii europeni, care vin din prezenţa în cupele europene, iar celelalte, majoritare, în goană disperată de evitare a retrogradării. Campionatul precedent s-a sfârşit mai degrabă sub semnul alegerilor de la FRF decât cu dorinţa de performanţă, cea mai avidă de titlu dintre combatante, Steaua, ratând titlul mult visat în favoarea unei echipe mai omogene, mai decise şi sigur mai bine antrenate. În asemenea situaţie, m-aş fi aşteptat ca domnul Becali să tragă concluzia corectă, adică să schimbe şi antrenorul, şi o bună parte din lot, după o logică absolut elementară: dacă ăştia n-au fost în stare să câştige, aducem alţii care poate or s-o facă. Când colo, ce să vezi? Dică este mai bine ancorat ca niciodată în moţul unei echipe la care anunţatele transferuri, din ţară sau de afară, nu s-au mai produs, dar de la care s-a cărat categoric cel mai bun jucător, alţi câţiva fiind şi ei pe ducă. Sau nu!? Că din ce zice Nea Gigi nu înţelegi mai nimic, asta ca să nu mai pomenim şi de faptul că dacă-l întrebi, el zice că nu mai are nimic de a face cu echipa! Nici celelalte presupuse candidate la titlu şi/sau la cupele europene nu au dat vreo mare lovitură, nici măcar campioana, a cărei principală "realizare" este plecarea antrenorului care i-a adus titlul! ...Plus un contract prelungit cu un străin pe bază de fraudă intelectuală! Despre celelalte echipe cu pretenţii, nici atât! Că doar aţi văzut-o pe Craiova (ne)jucând acum câteva zile! Da, mâine începe campionatul. Şi ce dacă? Mă întreb doar dacă în ţara ăsta prost făcută şi-o fi dat cineva seama că titlul mondial a fost câştigat de echipa al cărei lot era estimat la cea mai mare sumă dintre toate cele 32 de echipe, binişor peste un miliard! Şi dacă aceiaşi domni or fi conştienţi de faptul că de la fotbalişti de doi lei nu poţi cere fotbal nici măcar de trei!