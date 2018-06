Anul gafelor antologice

Nu știu ce-i greșit cu anul ăsta, 2018. Și mă limitez doar la fotbal, că altfel ar curge material. Cele mai mari gafe au apărut tocmai la nivel înalt. Liga noastră cea de toate etapele a fost mic copil pe lângă ce s-a întâmplat în Liga Mare, adică a Campionilor. La noi, Ștucan l-a băgat în malaxorul blaturilor pe băiatul ăla de la Astra, care a dat o pasă prea scurtă cu capul pe spate. Păi atunci pasa lui Tolisso la Ullreich, la Real cu Bayern cum a fost? Dar apoi Karius, în ditamai finala? Iar acum, Campionatul Mondial din Rusia... Ultima ispravă a fost a unui egiptean care a deschis scorul pentru Rusia. Ce execuție! Ștucan să stea liniștit, nimeni nu poate trimite intenționat în felul ăla cu tibia sau cu genunchiul. Problema e că așa s-a încheiat povestea egiptenilor la acest Mondial. Atât le-a trebuit rușilor, când vezi că ai și norocul de partea ta, parcă îți ies toate. Ziuba cred că a reușit golul carierei, demn de Marco van Basten: stop pe piept cu spatele la poartă la o degajare lungă, pivotare și strecurarea mingii printre/pe sub picioarele unui fundaș, șut plasat pe colțul scurt! Tot ce a putut face convalescentul Salah a fost golul de onoare, din penalty. Iar cu asta s-a dus și șansa la Balonul de Aur, în care oricum mai credeau doar egiptenii. Accidentarea din finala LC și pierderea acesteia îi lăsaseră puțină marjă pentru râvnitul trofeu. În privința acestuia, continui să cred că se va acorda unui campion mondial. Deci Neymar, Messi sau Ronaldo - asta ar fi ordinea vedetelor după șansele la câștigarea cupei. Ronaldo mai are o șansă în cazul în care va triumfa Germania, căci niciun neamț nu are față de Balon, iar atunci tind să cred că ar prevala isprăvile din LC. Totuși, eu vă propun și un alt nume, teoretic tot o vedetă, dar una care își vede doar de meserie, fără să facă valuri în showbiz: Iniesta. Dacă spaniolii ar ieși din nou campioni mondiali, atunci căpitanul lor ar fi răsplătit și pentru ce a reușit de-a lungul anului, dar și pentru întreaga carieră. Nu cred că ar avea cineva ceva de obiectat.