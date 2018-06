Să ne uităm bine la granzii ăștia de au început prost, dintre ei se vor alege viitorii campioni mondiali! Anglio, te-i bucurat la golul ăla de pe final, al lui Kane? Ai băgat-o pe Canalul Mânecii. Franțo, te-ai bucurat la penalty-ul ăla acordat cu ajutorul VAR? Asta e, n-o să ridici fier vechi deasupra capului! Alde Argentina, Brazilia și Spania au scăldat-o, mai au o șansă la fazele finale. Nu știu ce statut are Portugalia, dacă o fi și ea considerată favorită. Foarte posibil, de când s-a schimbat bustul ăla rânjito-surâzător al lui Ronaldo de pe aerorportul din Madeira cu unul nou, a la Elvis, parcă lui CR7 i s-au deschis toate chakrele, cum ar zice orientaliștii. În schimb, Germania, perfect început, de campioană. Răutăcioșii ar zice că mai mult campioană en titre decât viitoare. Cât despre lacomii ăștia de ruși sau belgieni, cu asta vor rămâne, că vârful de formă nu se atinge în prima etapă (sau cel puțin așa zice teoria).

Cu doar o partidă înainte de a se încheia defilarea primei etape (nu am putut cuprinde și Polonia-Senegal), cred că nu greșesc dacă spun că am avut aproape de toate. Mondo și tontogoluri, lovituri libere cu goluri de toate felurile, la toate altitudinile, de la 0 la 2,4 metri, penalty-uri transformate ca la fotbal și transformate ca la rugby, arbitraje video și tehnologie de linia porții, ba chiar și o primă eliminare, la penultimul meci. Ceva totuși n-am avut, dar nici nu ne lipsește: scorul de 0-0! Asta dacă nu cumva se va înregistra la ultimul meci, deși nu-i văd pe senegalezi așa pragmatici. S-o spunem p-a dreaptă, n-am putut noi să luăm mai puțin de trei de la polonezi, ce-i recomandă pe sengalezi să nu ia și ei măcar unul de la Lewandowski? Sau măcar să dea, dacă să primească nu-s în stare. Odată cu etapa a doua încep calculele, apare prudența, nu-i exclus să se mai strecoare câte un nul. În ceea ce privește pariurile, am stat cuminte la cutie în prima etapă și bine am făcut. De azi încep asaltul cu miza pe victorii la limită, pe pauză/final și pe scor corect 0-0 la pauză.