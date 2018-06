Trebuie s-o spun încă de la început: aşa cum se arată încă de la început, această ediţie a Campionatului Mondial de Fotbal se anunţă a fi una extrem de spectaculoasă şi de îmbelşugată, întrucât şi meciurile în care nu s-au înscris multe goluri au fost deschise, cu joc ultraofensiv, doar întâmplarea făcând să nu se marcheze şi în acestea ca la Spania - Portugalia, pe care eu chiar îl aşteptasem să se termine egal, dar maximum 1 - 1. Vă mai zic şi că primisem un semnal din depărtări, încă în cursul zilei, un bun cunoscător al fenomenului spunându-mi: "Să vezi tu, diseară, ce le dă psihopatu' la spanioli! Că-i şucărit nenorocire pe ei fiindcă azi l-au condamnat la 2 ani, chiar dacă e cu suspendare. Aşa că nu-i văd bine". Şi zău că mare dreptate a avut domnul ăla care este vărul meu. Am să mai zic şi că Brazilia, favorita mea dintotdeauna, e ea însăşi, adică nu evoluează mental de zeci de ani. De aceea i s-a părut că Elveţia e o găină care se mai şi bate singură. Nici n-a fost găină, nici bătaie n-a luat. Cred totuşi că Brazilia se califică, lucru pe care nu l-aş afirma cu aceeaşi tărie şi despre nemţi. Oricum, ideal ar fi ca ăştia să se care după vreun 7 - 1, nu contează de la cine, că totul în viaţă se plăteşte. N-ar fi rău să se care şi Argentina, fiindcă Piticu' oricum nu mai e om după ce a văzut recitalul lui Ronaldo, prilej cu care iar i-a săltat Balonul! Mai am de zis ceva şi despre VAR. Anume că după primele 3 meciuri credeam că e adus mai mult pentru impresia artistică. Apoi şi-a intrat în drepturi şi a făcut chiar treabă bună. Rămân însă cu o nedumerire: de ce nu se intervine de acolo după fazele litigioase care-i scapă arbitrului de centru? Fiindcă dacă ăsta se face că nu vede ceva şi lasă jocul să meargă, e ca şi cum n-ar exista deloc VAR. Am văzut deja două faze care în mod evident cereau penalty, dar la care fluieraşul privea spre zările albastre. Mai mult VAR, de fapt mai multă putere pentru acesta, ar fi o minune.