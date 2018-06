Un italian la Paris

Da, unul care face senzație, altul decât Fognini! Este Marco Cecchinato, cel care n-a mișcat în fața lui Marius Copil vreme de aproape trei seturi, scăpând de o eliminare firească doar prin bunăvoința jucătorului nostru. Italianul a ajuns până în semifinală, eliminând jucători ca Goffin sau... Djokovic! Și a făcut-o jucând efectiv mai bine, asumându-și jocul. În meciul cu Nole a avut un tupeu fantastic, reușind scurtă după scurtă și făcând ravagii cu reverul cu o mână! Doar pe final a jucat la greșeala lui Djokovic, care s-a produs în mod repetat, și cu destul ghinion. Se prefigurează o semifinală de ținut minte cu Dominic Thiem, cel care l-a scos pe un Sașa Zverev stors de orice energie. De remarcat că Thiem a fost consecvent cu stilul să de maratonist al circuitului, el jucând fără odihnă, până în buza turneului de la Roland Garros, ba chiar cu maximum de meciuri la Lyon, unde a câștigat în trei seturi în fața lui Simon. În schimb, nimic de semnalat pe partea lui Nadal, unde totul curge lin spre o semifinală cu del Potro, care mai are de totuși de trecut hopul Cilic.

La feminin, marele meci Serena-Șarapova s-a fâsâit, dar nu cred în renunțarea premeditată a Serenei. Felul în care a scăzut viteza primului serviciu în meciul de dublu stă mărturie. Dar de ce s-o fi băgat aiurea și în turneul de dublu? În fine, să depășim momentul, la feminin se joacă Europa versus SUA. Madison Keys și Sloane Stephens sund deja semifinaliste, o reeditare a finalei US Open, unde Sloane i-a administrat compatrioatei sale chiar și o ”lăptăreasă”. Nu cred că va mai fi cazul acum, ba chiar văd că seturile la zero au migrat la băieți, victime ilustre fiind Goffin sau Nishikori. Astăzi, la fete, se joacă și partea europeană de tablou, cu Simona dând de greu, adică de Angelique Kerber. Era inevitabil, așa va fi până la sfârșit, măcar de-ar fi. Dacă trece, se va vedea cu Șarapova sau cu Muguruza, adică un fel de frăgezire pentru finală.