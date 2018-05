Ieri, canalul de sport Digi a transmis două meciuri din liga a nu ştiu câta, cred că a patra, din Republica România. N-am de unde să ştiu rezultatele înregistrate, întrucât scriu acest articol cu ceva vreme înaintea disputării primei partide, dar le-am văzut pe cele patru în precedentă apariţie, în weekend, când n-am înţeles ce căutau la televizor, dar m-am lămurit în privinţa calităţii fotbalului jucat. Menţionez că trei din ele poartă nişte nume celebre: Steaua, Dinamo, Rapid, iar a patra n-are importantă cum se numeşte, că oricum e doar de umplutură. Nu ştiu prea bine ce e cu Dinamo, că ăştia n-au nici măcar o echipă, aşa că de unde mama naibii o fi izvorât a doua!? Însă celelalte, dacă le cauţi la pedigree, s-ar zice (mă rog, mai cu foc acum, vara, când există de la sine scuza soarelui care te bate-n cap!) că sunt chiar alea. Cu menţiunea că Steaua e rodul unor psihoze, fraude şi manipulări, iar Rapid cred că nu ştie nici a cui este, nici cum şi nici de ce. În orice caz, ceea ce cred că am înţeles greşit eu (fiindcă după legi şi regulamente nu poate fi aşa) e că acest turneu, un soi de play-off încă mai parodic decât ăla deja practicat de prea multă vreme în prima ligă, ar urma să desemneze o câştigătoare care să se care nu în liga a treia, cum e normal, ci... în cea secundă! Repet: poate n-am înţeles eu bine. Trecând de la jocul de culise la cel propriu-zis, am să spun că după primul cuplaj (la care n-am înţeles nici măcar cum s-a făcut accesul pe stadion!, că cică după primul joc s-au golit tribunele şi au intrat fanii pentru următorul; dar nici ăia toţi, ci numai ăia ai uneia din echipe, urmând ca la un alt meci din play-off să fie lăsaţi înăuntru numai ceilalţi! - aţi priceput ceva!?) am rămas cu convingerea că alde Steaua e o adunătură cu iz penal, nişte puşti inocenţi fiind mânaţi într-o luptă care nu-i a lor de nişte frustraţi şi neisprăviţi, iar Rapid e un soi de institut geriatric ambulant, de unde dacă-i extragi pe octogenari nu mai ai cu cine începe partida. Asupra unui singur lucru nu m-am lămurit: ce dracu' caută toţi ăştia la televizor!?