Normal: Real!

Vă mărturisesc că pe întregul parcurs din proaspăt încheiata ediţie a Champions' League, cum de altfel am spus-o şi în această rubrică de câteva ori, nu am avut nici o emoţie în privinţa câştigătoarei. Argumentul meu suprem de fan pe veci al Real-ului a fost unul, cred, de bun-simţ: Real a jucat atât de prost în întreg sezonul intern, încât singura şansă la vreun trofeu rămăsese doar în suprema competiţie continentală. Chestia care chiar m-a făcut fericit este aceea că înainte de fiecare din meciurile eliminatorii din această primăvară am dat scorul exact, martori fiind toţi ascultătorii Radio Top. Am greşit o singură dată, când doar din modestie am indicat cu un gol mai puţin pentru Real decât avea să scrie pe tabelă la finalul partidei! Încă mai tare am fost în privinţa finalei: am dat scorul de 3-1, cu menţiunea că personajul decisiv va fi Gareth Bale. Asta mi-a ieşit. Nu am ghicit marcatorii, pe lângă Bale, zicând că vor mai înscrie Ronaldo şi Marcelo. Ei, acum vine partea nasoală: Real a jucat mizerabil, măcar în prima parte, când m-a adus la disperare cu frecatul mingii, de parcă reinventase tiki-taka. Nu vreţi să ştiţi ce era la gura mea. Pe de altă parte, declar că-mi pare rău că Salah s-a accidentat, fiindcă dacă ar fi fost în teren până la capăt, n-ar fi fost loc de comentarii. Oricum, nu poate fi învinovăţit Ramos, fiindcă oricare fundaş din lume ar fi procedat, dacă putea, la fel. Mai degrabă Salah n-a ştiut să cadă. Sau este exagerat de fragil. Peste toate însă, neamţu'! Confirmare vie a faptului că cine se încurcă cu nemţi are de luat! Nu pricep de ce mai toţi îl mângâie pe creştet, îi şterg lacrimile, îi spun vorbe simţite, în loc s-o zică p-aia dreaptă: un tolomac, un bivol căruia i-a căzut stadionul în cap numai la gândul că dă ochi cu ditamai fotbaliştii! Altfel zis, o găină inaptă pentru performanţă. Singurul om care a spus ce trebuia spus e Gică Craioveanu: "Eu p-ăsta nu l-aş lua să apere nici la Slatina!". Acu', că s-a terminat, vă reamintesc pentru a mia oară vorbele de care sunt foarte mândru: Real nu e cea mai bună echipă din Spania, ci "doar" din Europa! La anu' o luăm pe-a 14-a, staţi liniştiţi.