Sfârşitul săptămânii trecute m-a găsit undeva la munte, într-un oraş de la ţară! Ideea e că acolo unde am stat, vreo 15 suceveni, sâmbătă şi duminică, deşi în acte figurează ca oraş, totuşi ceea ce ne înconjura părea complet rupt de ceea ce presupune civilizaţia urbană: lumea avea prin curţi tot felul de orătănii, de la care am mâncat ouă proaspete, o vecină avea chiar şi o vacă, de la care am băut lapte tocmai muls, iar pe străduţa/uliţa care se termina chiar la noi, păştea o frumuseţe de cal. Am să mai adaug şi că prin faţa porţii trecea un pârâiaş (în care, desigur, se deversa o conductă cu... aţi ghicit!, care mai şi împuţea aerul ăla pur, de după ploaia de la munte, de-ţi venea să pui dinamită!) pe care m-am dedat niţeluş la braconaj. Asta înseamnă că deşi e prohibiţie, tot am pus mâna pe un băţ al gazdei, cu care am prins, la râmă, un păstrăvior de vreo 8 cm (primul meu peşte din 2018, ceea ce înseamnă că va fi un an rodnic, din moment ce l-am început cu un peşte nobil!) şi o roşioară, pe care sigur că i-am pupat cam în silă şi i-am eliberat. Chestia e că acolo, la ţară, în oraşul Câmpulung, eram destul de rupţi de lume, chestie pe care declarativ chiar ne-o doriserăm. Numai că la ora la care începea meciul Simonei cu Şarapova ne-am adunat care de pe ape, care de pe dealuri, şi ne-am pus grămadă în jurul unui laptop. Am văzut minunea de meci (eu zic că cel mai bun jucat vreodată de Halep), iar apoi am fost fericiţi cu toţii până duminică după prânz. Fericirea ne-a ieşit pe nas în nici o oră, cât a durat masacrul. La urmă, unul dintre noi a zis-o: păi nu-i păcat că a bătut-o ieri pe Şarapova!? Şi uite-aşa am tras concluzia că noi avem o predispoziţie către cârcoteală, adică şi dacă dă fericirea peste noi, până să ne bucurăm pe deplin, apare un nou motiv de nemulţumire. Suntem noi defecţi? Ori ăia care ne aduc bucuria nu sunt în stare s-o şi păstreze? Concluzia a fost şi mai aiurea, adică ne-am pus de acord că mai bine n-am fi avut nici curent acolo, şi atunci nu ar mai fi avut cum să ne distrugă Halep weekendul.