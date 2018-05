Iar se apropie nişte meciuri amicale, două la număr, pe care echipa noastră naţională se pregăteşte să le susţină contra unora dintre calificatele la marele bal, de la care deja nu mai miră pe nimeni că noi vom lipsi. Ar fi, parcă, amicalele cu numerele 3 şi 4 din acest an, şi totodată ultimele dinaintea startului competiţiei ăleia care zău că nici nu mă străduiesc să reţin cum îi zice, din moment ce n-am înţeles nici cum ori de ce se dispută, şi nici cum de acolo se pot califica niscai naţionale la Campionatul European. Ceea ce ne interesează, presupun, pe toţi, este felul în care va arăta echipa României în partidele oficiale, fiindcă tare ne este dor de o naţională puternică, de care să se teamă oricare adversar, nu să bea de bucurie că a picat cu noi în grupă şi apoi să leşine de râs în timpul meciurilor, văzându-i pe comicii cu pretenţii de fotbalişti cum se lovesc de minge. Şi, evident, şi mingea de ei! După ce s-a produs mult aşteptata şi dorita schimbare, adică s-a înlocuit papagalul nemţesc cu un român dornic de performanţă, am aşteptat şi schimbarea firească de la echipă. Adică să renunţăm la jocul ăla de căcănari, chitit pe 0-0, şi dacă dă Dumnezeu, din când în când câte un 1-0. Iar pentru a schimba jocul, evident că aşteptam schimbările în lot. Care însă, cel puţin în primele două partide, alea din martie, n-au prea venit. Adică şi Guriţă a apelat cam la aceiaşi fotbalişti care, însă, au jucat ceva uşor diferit de ce produseseră sub comanda nemţălăului. Asta nu-i neapărat de bine, deoarece vârsta îi cam apasă pe unii dintre ei, deci primenirea trebuie făcută oricum. Şi când s-o faci, dacă nu acum, când ai doar amicale? Ei bine, oricum am privi lucrurile, printre puţinele nume care chiar trebuie testate se numără şi Hagi. Neconvocarea lui n-are nici o justificare, iar inflamarea tatălui e... invers, adică pe deplin justificată! Poate că ăsta micu' o fi fragil, o fi lent, o fi nu ştiu cum, dar nu trebuie să vedem pe viu că nu e bun de naţională!? Dar dacă e? Cum să nu-l convoci pe cel mai performant fotbalist din campionat? Nici o explicaţie nu stă în picioare, iar Gică Hagi cred că a fost chiar prea blând în exprimare.