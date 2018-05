Nu cred că mai e necesar să vă explic în ce stare eram la începerea meciului de handbal cu Gyor şi ce era la gura mea prin minutul 10, când ale noastre încă nu înscriseseră vreun gol. Încă de atunci mi-a fost limpede că finala aveau să o joace unguroaicele, la CSM Bucureşti nefuncţionând absolut nimic. Ceea ce a urmat avea doar să confirme pronosticurile mele sumbre, ba încă şi mai şi: cred că CSM a făcut cel mai prost joc al său din actuala ediţie a Ligii Campionilor, prilej cu care am înţeles cum de luase acum vreo lună bătaie şi de la Craiova, în campionatul nostru. Atunci, văzând meciul, crezusem că a fost doar un accident. Acum, văzându-l şi pe asta, am priceput că echipei ăsteia îi lipseşte ceva, dar zău că nu pot să-mi dau seama ce. Cu atât mai mult cu cât Gyor nu era nici ea în vreo formă de speriat, fapt dovedit a doua zi, în finală, în care s-a chinuit îngrozitor, ba a mai avut în câteva rânduri şi bafta despre care dacă spui că a fost porcească, n-ai spus nimic. Peste toate, dacă se întâmplă să nu-i meargă jocul Cristinei Neagu, atunci chiar că s-a terminat. Iar Cristina are tot mai des, parcă, meciuri în care dispare pur şi simplu. Cred însă că echipei îi lipseşte un antrenor cu care să fie pe aceeaşi lungime de undă, aşa cum se petrece la naţională, unde omul ăla chiar ştie să le adune pe fete când ele sunt împrăştiate. Aaa, e tot ăla de la Gyor!? Atunci poate că asta explică tot: e ăla care ştie să-şi ducă echipa la victorie, chiar şi atunci când asta joacă prost. Una peste alta, păcat că CSM a ratat încă un moment de vârf şi că trebuie să ia din nou totul de la început. Atenţie, însă: în ediţia viitoare, alături de ea, în Champions' League joacă şi Craiova, iar dacă evoluţiile celor două rămân pe aceleaşi direcţii, atunci favorita la Final Four mie mi se pare Craiova. Mai zic şi că anunţata primenire a lotului CSM prin aducerea a 4 jucătoare de la Vardar Skopje nu e neapărat o soluţie: în fond, am adus-o şi pe cea mai bună jucătoare din lume, şi ce mare rahat am făcut!?