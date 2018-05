Nu ştiu cum se face, dar nici în penultima etapă a Ligii 1, cu două echipe umăr la umăr în frunte, meciurile acestor echipe nu sunt programate să se joace concomitent. Pot înţelege interesele posturilor de televiziune, înţeleg şi că programarea se face împreună cu cei de la LPF, dar chiar şi aşa ţintarul de duminică-luni denotă o surprinzătoare lipsă de viziune. Trec peste faptul că tot FCSB este cea care joacă ultima, de parcă e abonată la ziua de luni! Dacă tot nu se joacă simultan, măcar o alternanţă cred că era de bun-simţ. Ba mai mult, era de interes general! Să presupunem următoarea succesiune de rezultate: victorie CFR la Giurgiu, înfrângere FCSB la Craiova. În acest caz, CFR câştigă titlul, dar de fapt FCSB îl pierde în direct! În loc să vedem bucuria campionilor pe teren, am fi martorii eşecului lui Becali. Dar da, unele televiziuni preferă să se (şi să ne) hrănească cu leşuri. Aşadar, dacă FCSB ar fi jucat prima şi ar fi pierdut, CFR juca împotriva Astrei cu titlul pe masă, iar dacă învingea, am fi asistat în direct la sărbătoarea noilor campioni. Nu asta ar trebui să urmărească televiziunile? Sau poate ştiu ele ceva ce noi nu ştim, iar verdictul se va amâna pentru ultima etapă. CFR e acum în rolul lui Napoli, care trebuia să confirme sprintul de final şi să abordeze în forţă ultima turnantă, dar a capotat lamentabil la Fiorentina, o echipă care aduce cu Astra, atât ca valoare raportată la campionatul de origine, cât şi ca obiectiv, acela de a prinde ultimul loc de Liga Europa. E drept, nu seamănă deloc la patroni. Giurgiuvenii nu ştiu câtă tragere de inimă au, mai ales că încă nu li s-au plătit primele pentru calificarea în play-off. Dar poate are grijă ”nea Gigi” să-l împrumute pe ”moş Niculae”...

În altă ordine de idei, Simona Halep a părăsit turneul de la Madrid, învinsă taman de victima ei predilectă, sora Pliskova cea clasată mai bine, dar nu e de dorit să joci succesiv cu două surori, astea fac schimb de informaţii la alt nivel decât alte jucătoare din circuit. Cum bine scria cineva pe treizecizero.ro, sezonul de zgură al Simonei se va judeca în funcţie de rezultatul de la Roland Garros.