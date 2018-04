Sunt ani mulţi de când nu mai urmăresc o singură transmisie sportivă într-un anume interval de timp. Cel mai adesea privesc simultan două meciuri din aceeaşi competiţie, de regulă din campionatul aceleiaşi ţări, aşa cum se întâmplă cu cele din Italia ori Spania. Cel mai greu e atunci când am încă mai multe evenimente care se suprapun: deschid laptop-ul, urmăresc grafică pe site-urile de pariuri, iar atunci când se înscrie vreun gol, apas repede pe telecomandă pentru a prinde reluările. Rezultă că stau practic cuplat pe 4-6 evenimente sportive simultan, pe care teoretic le privesc la televizor, plus evoluţia scorurilor la multe altele, pe care le urmăresc cu biletele de pariuri în faţă. Nu e uşor, dar zău că e pasionant. Toată nebunia asta a început în 2002, în timpul Campionatului Mondial de Fotbal, când făceam cronica meciurilor pentru Monitorul, iar unele se jucau în paralel. M-a prins tare, aşa că după asta n-am mai putut să stau cu un singur televizor. Când nu-i atât sport cât mi-ar trebui, pe unul din televizoare curg ştiri sau filme. Vreau să spun că rar de tot am prilejul să urmăresc ca tot omul un singur meci. Aşa mi s-a întâmplat, ba chiar de câteva ori, în ultimele zile. Unul din meciurile pe care chiar mi-am propus să le urmăresc cap-coadă a fost cel care putea trimite titlul de campioană a Italiei la Torino, cu condiţia ca Juventus să câştige contra lui Napoli. Între altele, cu o săptămână în urmă, în mijlocul meciurilor de acolo, diferenţa dinte ele era de 9 puncte în favoarea lui Juve. Ceva s-a produs însă, astfel încât ultimele vreo 20 de minute au întors rezultatele, ceea ce a făcut că diferenţa să scadă brusc, la numai 4 puncte. Şi tot aşa a rămas şi alaltăieri, pe toată durata meciului, până la intrarea în prelungiri. Când Napoli a înscris, făcând ca între ele să rămână doar un punct distanţă. I-am urmărit pe torinezi cu atenţie. Era clar că nu şi-au revenit din şocul eliminării din Champions' League. Iar după acest nou şoc, nu văd ce i-ar mai putea salva. Ca să nu mai zic şi că programul lui Juve e incomparabil mai greu pe finalul de campionat (în următoarea etapă joacă cu Inter, în deplasare!). Pariază cineva că Juve nu ia titlul? Argumentul meu e cel din titlu.