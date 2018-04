A fost deja ultima etapă din turul play-off-ului, iar FCSB a reușit să întoarcă situația cu care terminase sezonul regulat. A trecut de la -2 la +2, lucru de care putem spune că este responsabil Gnohéré, dacă simplificăm la maximum. Fără acel gol egalizator din derby-ul cu CFR Cluj, în ultimul minut al etapei a doua, aveam statu-quo, presupunând că restul rezultatelor rămâneau același. Dacă nu vrem să simplificăm, o introducem în ecuație și pe Astra Giurgiu, tot cu un gol egalizator pe final de meci, și tot contra lui CFR! Acesta a fost golul care complică misiunea clujenilor, obligându-i la victorie în returul cu FCSB. Fără el, ar mai fi avut și varianta egalului fără goluri, adică un scenariu mult mai la îndemână pentru Dan Petrescu. Punctul Astrei a fost obținut cu noul antrenor, Gheorghe Mulțescu, dar dovada că a fost vorba despre un rezultat norocos ne-o oferă acest ultim 0-3 în fața celor de la FCSB. Lotul echipei din Giurgiu nu permite locul trei, cel care i s-a arătat brusc în vis patronului Niculae. De fapt, ieșirile grobiene ale acestuia au un scop mult mai meschin, acela de a nu mai plăti primele jucătorilor pentru accederea în play-off. Iordănescu jr. l-a enervat cu randamentul pe care l-a obținut, în ciuda lotului ciumpăvit continuu, astfel că ”investitorul” s-a pretat la astfel de lucruri. Nu m-ar mira ca Astra să termine chiar ultima din play-off, ceea ce îi doresc. Totul depinde de dubla cu CSMS Iași, care se va desfășura în interval de patru zile, joia viitoare urmând a avea loc restanța de la Iași, iar luni 30 aprilie – returul din etapa a șaptea.

Dar până atunci avem prima rundă din semifinalele Cupei României, meciurile fiind programate marți-joi. Practic, o semifinală sub Burleanu, alta sub Lupescu! Că doar nu degeaba or fi ieșit la rampă Dragnea și Firea... Ieri, Hermannstadt a învins la limită echipa din Mediaș, 1-0, dar rezultatul e datorat unei superiorități numerice de vreo 85 de minute. Greu cu calificarea pentru sibieni, iar în perspectiva promovării vor trebui să-și întărească lotul, poate chiar cu jucători de la adversara sa, dacă aceasta își va păstra clasamentul actual.