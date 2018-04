Acest articol trebuia să se împartă între Barcelona și Real, dar asemenea evenimente nu pot fi tratate cu jumătăți de măsură, așa că despre Real data viitoare.

Am aflat în sfârșit răspunsul la întrebarea pe care o puneam astă-toamnă, ce-o să facă Barcelona când lui Messi n-o să-i iasă jocul? O să-și ruineze sezonul, asta o să facă! Argentinianul a încercat să inventeze ceva din disperare, pe final, a pătruns până în fața portarului, dar n-a reușit să lovească în plin mingea țopăită (această fază nici n-a fost selectată la rezumat de cei de la Telekom!). După plecarea lui Neymar, nu mai există jucător pe partea ofensivă care să joace bine independent de Messi. Era Iniesta, dar în prezent nu mai e așa influent în jocul echipei. Dembelé e un eșec de proporții, măcar dacă nimerea bolta aia de la 30 de metri, ca să-și justifice o parte din bani... Una peste alta, a fost vizibil că Barcelona n-a pregătit deloc meciul! Fie Valverde e un caracter slab și nu s-a putut impune, fie nici el n-a considerat necesar. L-a mai și schimbat la 0-2 pe Iniesta cu André Gomes, care a pasat numai și numai înapoi!

Din perspectiva cealaltă, jucătorii Romei parcă erau gladiatori care știau că degetul mare al Cezarului va arăta în jos dacă pierd. Pe antrenorul Di Francesco îl știu din anii 90, când era un obscur mijlocaș la Piacenza și m-a scos din câștiguri la Pronosport, înscriind golul egalizator într-un meci cu Fiorentina. Ca antrenor n-a câștigat încă niciun trofeu, dar iată că stofă are. Zeul fotbalului a aranjat minunat lucrurile, ca un copil, au înscris exact cei care își băgaseră mingea în proprie poartă cu o săptămână înainte, pe Camp Nou! Mi-e greu să cred că romanii vor repeta o seară ca asta în fazele următoare, dar poate nici nu va fi nevoie. AS Roma este singura dintre echipele rămase care n-are ”urecheata” în palmares, doar o finală pierdută în 1985, cu Liverpool, la lovituri de departajare. Cum ar fi ca ambele trofee europene să meargă la Roma (sper ca Lazio să fie în semifinalele Ligii Europa, asta dacă n-o fi fost eliminată azi-noapte, căci ce mai înseamnă azi un 4-2 în tur?!), chiar în anul în care Italia ratează Mondialul?