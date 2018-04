N-am crezut niciodată că după o simplă partidă de fotbal, ba încă şi între două echipe de dincolo de spaţiul carpato - danubiano - pontic, voi întâlni în ziua următoare atât de multă lume nedumerită, tristă, frământată de întrebări fundamentale, pe lângă care aia cu oul şi găina aproape că nu mai prezintă vreun interes. Toţi aceşti fani ai sportului şi, mai mult sau mai puţin, fani şi ai echipei Barcelona, nu pricepeau sau doar se făceau că nu pricep cum de s-a putut întâmpla asemenea cataclism, pe lângă care celebrul tsunami ori 11.09 sunt doar glume nevinovate. Lor, dar şi altora aparţinând aceleiaşi specii de suporter, le reamintesc câteva adevăruri fundamentale, începând cu acela că nimic nu este veşnic. Adică forma pe care Barca a arătat-o multe luni de-a rândul nu poate dura la infinit. Şi invers: adică nici Real nu poate să se facă de râs chiar întregul sezon. Vine momentul de răscruce, iar dacă acesta coincide în timp pentru ambele, abia atunci situaţia devine dramatică. Reamintesc pentru a suta mia oară că în tot acest timp, de când a început campionatul Spaniei (care pentru Real s-a încheiat imediat), am toooot spus că noi, Real, e clar că nu suntem cea mai bună echipă din Spania, ci doar... din Europa! Şi, desigur, din lume. De când s-a crăcănat de primăvară în fotbal, în pofida evidenţei, toţi ăi' care nu ţin cu Real m-au tot frecat: că nu ştiu câte ne dă PSG (iar eu am scris aici că îi batem de două ori!), apoi că nu ştiu ce ne face Juventus (şi meciul tur a arătat exact ce ne poate face), după asta au început s-o învârtă, că adică alea nu-s echipe, da' las' că vine ea Barcelona şi ne dă cu terenu-n cap! Până să ne dea, i s-a dat ei, de unde şi concluzia că cel mai periculos scor este 4 - 1! Scriu acest articol cu vreo 6 ore înainte de meciurile lui Real şi Bayern. Cred că două aiureli în două zile consecutive nu se pot produce, mai ales fiindcă după 0 -3 nu are cum să se consemneze în retur şi un 0 -4. Vara nu-i ca iarna. Şi nici Real ca Barca. Acu' ce-o să-mi mai spuneţi până când Real aduce şi al 3-lea trofeu consecutiv pe Bernabeu? Că poate Liverpool, că poate Bayern...? Roma nu, că de două ori la rând nu merge. Amintiţi-vă că după ce a bătut pe Dinamo, nici Foresta n-a mai câştigat nimic, ba a mai şi retrogradat. Hai, hotărâţi-vă cu cine mă mai frecaţi până la finală. După care vă zic şi scorul exact cu care o s-o câştigăm, în funcţie de ce adversar ne rezervaţi.