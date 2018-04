Cred că nimeni dintre noi nu-și dorea să vadă atâtea autogoluri în sferturile Ligii Campionilor. Și, culmea, toate în beneficiul granzilor! Se vede treaba că norocul merge mână-n mână cu bogăția. Și, de parcă nu era suficient, trăznetul a lovit de două ori în același loc, bomba a căzut tot într-o groapă de obuz. Adică Sevilla și Roma și-au băgat-o de câte două ori în propria-i poartă. Cu toate acestea, spuma sferturilor de finală au luat-o două meciuri terminate cu 3-0. Realul a distrus-o pe Juve în deplasare, putea chiar să fie 5-0 dacă Ronaldo le dădea și pe-alea mai ușoare, iar Liverpool nu știu ce și cum a făcut, dar i-a dat scor de neprezentare lui City, care se vede astfel în pericol să rateze obiectivul la care Guardiola tânjește în secret. Titluri interne a luat cu ghiotura, inclusiv la Bayern, dar iată că ”urecheata” e mai greu de câștigat fără Barcelona, fără Messi.

Dar să revenim la răsfățatul momentului, Cristianooo Ronaldooo! Vă spun din start, golul din foarfecă nu m-a dat pe... spate, mai degrabă primul gol a fost mostră de talent. Acea decolare pe lângă Benzema, care i-a făcut fără să știe blocaj ca la baschet, a fost urmată de o reluare care n-a fost un șut obișnuit. În mod normal, după ce lovește mingea, fie că e șut, fie că e pasă, piciorul continuă pe o anumită traiectorie. Ei bine, Ronaldo și-a înfipt piciorul în pământ, întâlnind mingea cu ristul exterior în punctul terminus a traiectoriei! În ceea ce privește foarfeca, aceasta este un procedeu care ia ochii, mai ales când este executată perfect, așa cum a fost cazul la Ronaldo. Există jucători care au fost specialiști în această execuție, iar nu întâmplător am folosit timpul trecut. Pentru mine, oameni-foarfecă au fost Hugo Sanchez și Papin. Mexicanul, tot de la Real, are tone de gol din foarfecă, în timp ce Papin avea o tehnică mai aparte, se băga sub mingi joase, putea să lovească din foarfecă și de la un metru înălțime! Asta spre deosebire de atleți ca Zlatan și Cristiano, care lovesc la altitudine. Să nu uităm că Ibra i-a dat gol aceluiași Buffon, cu călcâiul, de la vreo doi metri înălțime! Iar acum, ușor invidios, l-a poftit pe Ronaldo să încerce foarfecă de la 40 de metri, aluzie la golul lui împotriva Angliei. Exagerează, erau ”doar” 30 de metri. Dar dacă vreți să vedeți un gol absolut fa-bu-los din foarfecă de la 25 de metri, cu portarul în poartă (!!!), atunci căutați pe youtube golul anonimului Bressan de la Fiorentina, într-un meci cu Barcelona, tot în Liga Campionilor!