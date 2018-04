Cu siguranţă că sunt încă multe mii în oraş, dar dintre cei pe care îi cunosc eu, cei mai mari fani ai Real-ului de Madrid sunt primarul Ion Lungu şi profesorul Valerică Gherasim, un excepţional antrenor şi (fost) preşedinte de club sportiv. Un om, vreau să zic, care trăieşte din (şi pentru) sport, şi care desigur se pricepe. Tot aşa şi primarul: dincolo de handbal, pasiunea-i de-o viaţă, sunt atâţia ani de când păstoreşte şi fotbalul, aşa că şi dânsul se poate număra printre cunoscători. Ori de câte ori mă întâlnesc cu oricare din ei, Real de Madrid devine de la sine subiect de discuţie. Ieri, pe când parcam maşina la stadion, de dincolo de gardul viu mi-a strigat Valerică: "Ia zi, Dodo, că nu ţi-a plăcut golul lui Ronaldo!". N-am zis. Ca atare, tot Valerică a continuat: "Dar de primul gol ce zici?". Ei, ajuns în acest punct realmente delicat, am să vă spun că dimineaţă îl întrebasem eu, la rândul meu, pe Sorin Avram, în direct, la radio, dacă i-a plăcut şi primul gol, că al doilea îl extaziase. Iar el nu-i tocmai fan al Real-ului, dar al lui CR7 da. Mi-a explicat că după asemenea bijuterie nu se mai poate discuta şi despre altceva. Vă propun dezbaterea următoare: dar dacă nu era execuţia aia nefirească, venită dintr-o lume paralelă cu asta a noastră, a oamenilor, ce am fi zis nu despre primul, ci despre celelalte două goluri? Vă reamintesc că la primul acelaşi Ronaldo a ţâşnit ca fulgerul din spatele celor doi fundaşi şi a înfipt şpiţul drept în mingea aia centrată iute pe jos, dându-i o traiectorie năucitoare. Iar la al treilea, toată faza a fost fenomenală, cu driblinguri halucinante, cu un-doi, cu pasă cu călcâiul, ba şi printre picioare, cu "scăriţă" şi cu Dumnezeu mai ştie ce, încât ar fi şi asta de predat pe la şcolile de fotbal din toată galaxia. Sorin zice că golul ăla, al doilea, a bătut până şi uluitorul gol al lui Ibra din meciul contra Angliei, ăla desemnat acum vreo trei ani golul anului. Eu zic că e greu să spui aşa ceva. Fiecare are farmecul lui, ambele fiind egale ca frumuseţe cu ăla al lui Zizou cu care s-a câştigat şi o Champions' League. Sunt goluri despre oricât de mult s-ar povesti, parcă tot nu-i destul. Rămâne să ne mulţumim cu fericirea de a fi putut vedea în direct, live, această operă de artă. Vă doresc tuturor un Paşte fericit!