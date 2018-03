Mitea clonat

Întâmplarea deloc întâmplătoare de marţi, când încă o echipă reprezentativă a României a ratat încă un turneu final, a generat comentarii, dezbateri, analize în toată presa română: ziare şi televiziuni, de specialitate sau nu, nu mai prididesc să sucească şi să răsucească subiectul pe toate părţile, abordările fiind dintre cele mai diverse cu putinţă. Există totuşi un punct asupra căruia planează suspiciunea de unanimitate: acela referitor la vinovăţia concretă a unuia sau altuia dintre combatanţi, mai toţi analiştii susţinând ideea că ăştia, under 19, ar fi încă prea fragezi, prea necopţi, pentru a fi responsabilizaţi şi, implicit, acuzaţi, atunci când se întâmplă un cataclism ca acesta. Să ne înţelegem: la aceeaşi vârstă, Gheorghe Hagi era frecvent jucătorul decisiv pentru echipa la care juca, ba mai era şi vânat de unele cu performanţe notabile. În ţară, fiindcă în străinătate încă nu se pleca la vremea aia. Exact 19 ani are şi M'Bappe, fotbalistul cel mai scump de pe planetă, pe care s-au dat deja sute de milioane şi urmează să mai fie vândut pentru sute încă mai multe, dacă nu cumva o deveni primul care să bată miliardul. Credeţi că la banii ăştia domnului Kylian M'bappe nu i se cer nişte chestii care nu au aparent nici o legătură cu vârsta sa fragedă? Credeţi că dacă ar rata ca boul cu poarta goală, cum a ratat boul nostru în faza iniţială, înainte ca mingea să-i ricoşeze fericit din mâna portarului în propria-i copită, iar de acolo în plasă, l-ar mângâia cineva pe creştet şi ar zice că mai trebuie să crească, să se coacă? Mă faceţi să râd. Aşa cum l-am văzut eu pe cocalaru' ăsta prevăzut şi cu o fărâmă de talent, în el zace etalonul de "născut talent şi mort speranţă", cu menţiunea că la ăsta deja speranţa e cam pe ducă... Este, la distanţă de puţini ani, un fel de Mitea, băiatul ăla ajuns, din talent, titular la Ajax Amsterdam la 18 ani, ba şi la naţionala României, la 20. După care, pe la 25, s-a retras definitiv. Îi plăceau la nebunie manelele şi ştoarfele, de preferinţă cântăreţe pe gură. Ştiţi care mi se pare mie că e deosebirea fundamentală dintre panarama asta de Mitea (în ziua de azi are 33 de ani, vârstă la care alţii sunt în plină formă, dar el de aproape 10 a dispărut de tot!) şi cretinul care dă goluri din greşeală şi apoi aruncă cu tricoul, uitând că are deja galben? Că spre deosebire de Mitea, pe asta n-o să-l caute niciodată Ajax, ba cred că nici Ludogoret. Maximum Chiajna.