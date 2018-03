Să presupunem că apare selecționerul Cosmin Contra la o conferință de presă și enunță: ”Am toată încrederea că echipa care am venit vor găsi soluții”... Chiar dacă porecla sa este Guriță, tot n-ar lansa pe guriță asemenea calamitate. Și chiar dacă ar face-o, câți dintre români ar fi afectați de faptul că antrenorul echipei naționale se exprimă ca un analfabet? Audiența la un meci al naționalei de fotbal a României, în cel mai bun caz, ar tinde spre două milioane de telespectatori. Celorlalți români nu le pasă, ca să nu mai zic că mulți nu știu cine este Cosmin Contra. Poate unii chiar îl confundă cu virtualul Gică Contra! Dacă trebuie, îmi cer scuze că îl folosesc pe Contra ca etalon (deși a comis-o și el după victoria din Israel, ”să nu ne îmbătăm cu apă caldă!”), dar lumea pe fotbaliști îi consideră principalii furnizori de perle lingvistice. De-aia și presa sportivă era desconsiderată de alte departamente, având în vedere materia primă cu care lucra. Acum presa sportivă face investigații (Tolo să trăiască!) în urma cărora se întoarce cu fundul în sus o țară întreagă, iar departamentul politic lucrează cu specimene precum cea care a enunțat propoziția de mai sus. Afectată e toată audiența, adică toate milioanele de români rămași între granițe, chiar dacă nu toți au urechile atât de fine. Cine se exprimă în halul ăsta n-ar trebui să pupe în veci o funcție de conducere care să presupună studii superioare. Iar conjurația imbecililor nu se oprește aici, un subordonat aflat ceva mai jos pe scara evoluției sociale (adică ”doar” ministru) are nevoie de consilier pe post de dădacă la un interviu! Intervenea ăla la orice întrebare pe care ipochimenul de șef-su n-o învățase pe de rost! Aș zice că e vai de capul țărișoarei, dar mi-e să nu intru la defăimare. Deși eu țin cu România, sper s-o fi bătut aseară pe Suedia, adică am toată încrederea că echipa care am venit cu ea în Bănie vor găsi ei soluții de cojocul la suedeji...