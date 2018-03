2-1, scorul zilei!

Să recunoaștem, când am mai fost noi atât de ”răsfățați” încât să avem parte aproximativ în același timp de trei partide ale naționalelor de fotbal, chiar dacă două amicale, plus meci al Simonei Halep într-un turneu Premier Mandatory? La fotbal am ieșit bine, două meciuri au fost câștigate cu 2-1, prin întoarcere de scor, printre ele fiind și cel oficial al naționalei U19 cu selecționata similară a Suediei. Păcat că în meciul celălalt Ucraina a întors și ea scorul cu Serbia, tot 2-1, cu golul victoriei în minutul 90+1. Orice alt rezultat, coroborat cu victoria noastră, ne-ar fi calificat în faza finală a Europenelor înaintea ultimului meci. În schimb, marți, ai noștri își vor disputa calificarea în dispută directă cu ucrainenii, la care avem și varianta egalului. Nu știu de ce, am o strângere de inimă, sper să fie doar un scepticism păgubos, fără legătură cu realitatea. Ne-ar prinde bine o națională de puști la un turneu final, le-ar prinde bine și lor, în perspectiva senioratului. Apropo de seniori, naționala mare a avut o prestație neconcludentă în deplasarea cu Israelul, a fost nevoie de un gol de autor al lui Stanciu pentru a debloca jocul. Stanciu a fost o alternativă a lui Budescu, folosit de Cosmin Contra în prima repriză. Cel care inspiră FCSB-ul probabil că nu se activează la amicale, până și cornerele le-a executat defectuos! N-aș putea spune că Niță a fost o revelație la primul meci al său ca titular, din punctul meu de vedere acesta are un simț al jocului peste orice portar român. Pe lângă intervențiile specifice postului, Niță a declanșat acțiunea de la golul victoriei printr-o repunere rapidă și precisă la Mitriță, care a găsit pasa filtrantă spre Țucudean. Celălalt scor de 2-1 a fost în defavoarea noastră, naționala U21 pierzând astfel amicalul din Anglia.

Din păcate, tot defavorabil a fost și scorul de 2-1 de la tenis, Simona Halep alternând în fața Radwanskăi execuțiile catastrofale cu unele extraordinare, ceea ce poate fi mai îngrijorător decât dacă ar juca slab de la un cap la altul. Ne mutăm cu speranțele pe zgură.