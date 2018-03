Aşa cum era cât se poate de previzibil, partea a doua a campionatului, adică aia alcătuită din două turnee finale pe grupe configurate după criteriul punctelor deja câştigate (dar din care, ca la nebuni, până să reînceapă tărăşenia, li se fură jumătate!), a început cu... amânări. Că doar natura nu stă să aştepte să se crăcăneze de primăvară, ci acţionează cum ştie ea. E drept că şi pe alte meleaguri s-au amânat câteva meciuri, mai ales în ligile inferioare. Printre astea, şi ceva partide din prima divizie din Irlanda, dintre care două figurau pe un bilet de pariuri pe care îl jucasem luni la prânz. Cotele erau foarte mici la toate meciurile jucate, iar la astea două jucasem pe gol înscris de una din echipe. Cu ele cu tot, aş fi câştigat puţin peste 400 de lei. Fără ele, am câştigat doar 287. Atunci însă, seara, la ora disputării meciurilor, văzând online că întârzie începerea lor, iar ulterior apărând anunţul că s-au amânat, am încercat să aflu ce se întâmplă de fapt: plouă, ninge, sunt atacuri teroriste? Asta, fiindcă site-urile de pariuri, oricare dintre ele, nu-ţi comunică absolut nimic. În plus, există la majoritatea caselor de pariuri şi prevederea că dacă un meci amânat se joacă totuşi după nu mai mult de 24 de ore de la programarea iniţială, atunci întregul pariu rămâne deschis până la încheierea acestuia. Voiam, deci, să ştiu dacă meciurile de luni din Irlanda nu fuseseră cumva amânate doar până marţi la aceeaşi oră. Am găsit pe site-ul unui ziar de sport ce mă interesa, plus comentarii (cum că mai mult ca sigur că amânarea va fi de aproximativ o lună), iar bomboana pe colivă a fost filmul de la faţa locului, de pe unul din stadioane. Vă jur că era mai mult verde decât alb, că oarecum fulguia, dacă erai foarte atent, iar pe câmpul ăla verde erau două tractoraşe care lăsau doar verde în urmă. Se putea juca şi dacă nu treceau alea pe acolo, dar după ele rămânea iarba cum e la noi prin luna mai! Am încercat să găsesc explicaţii, am încercat să compar ce vedeam cu iadul de la Botoşani şi de la Iaşi. Şi să-mi imaginez cât de cretin trebuie să fie un arbitru ca să ceară amânarea cu o oră, când zăpada e de juma' de metru! N-am găsit răspuns la nici măcar una din întrebări. Logica omului de lângă mine zicea că e vorba de un spectacol. Şi care, dacă nu-s condiţii pentru a te bucura de el, trebuie amânat sau anulat. Şi că irlandezii probabil aşa judecă: de ce să mă zgribulesc şi să-i văd pe jucători alunecând? Mai bine vin luna viitoare, când e cald şi ne bucurăm şi de vreme, şi de un joc normal.