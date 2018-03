Un nou meci al anului

Meciul anului, ăla dintre Federer și Coric, a avut viață scurtă pentru că a venit adevăratul meci al anului. Deocamdată, fiindcă anul e la început. Dar greu va putea fi egalată această luptă dintre Federer și del Potro, poate tot de ei, într-un meci de 5 seturi. Caruselul a avut scenariu cu mai multe volute, mai întâi minge de meci pentru unul dintre jucători, apoi trei mingi de meci pentru celălalt, urmate de încă una pentru primul, echivalentă cu trofeul. Mă tem să spun că Federer nu a meritat victoria, deși am văzut la el niște greșeli mari, amuzant de mari, grotesc de mari, însă Delpo chiar era păcat să piardă, mai ales că nu câștigase niciodată un turneu de Masters! CTP a scris despre el că s-a târât multă vreme prin circuit cu acel rever tăiat cu o mână, fiindcă n-o putea pune pe a doua pe rachetă. Eu l-aș compara pe acel Delpo de după operații cu o pasăre care cu o aripă plana, iar cu cealaltă bătea. Bătea pe cine prindea, asta rămâne valabil oricând pentru lovitura sa de dreapta! Până nu demult, planul era simplu pentru adversarii argentinianului, consta în pistonarea pe rever. Ce se alege astăzi de acest plan am văzut în semifinala cu Raonic. Nu numai că Delpo poate susține la nesfârșit duelul de rever în cross, dar îți face și punct cu el! Cu un stângaci da, ar putea avea probleme pe această diagonală, dacă adversarul este încăpățânat și execută constant la calitate înaltă. Cred că tocmai l-am descris pe Nadal!

Revenind la Federer, acesta trebuie să găsească soluții la jocul lui del Potro (și nu mă îndoiesc că o va face, abia aștept să văd următoarea confruntare), întrucât acesta este momentan cam singurul din circuit care posedă armele necesare pentru a-l învinge. Ceilalți din Big4, când vor reveni, trebuie să aducă ei ceva nou, în schimb Delpo se poate prezenta cu ce are, Federer fiind cel responsabil cu ”upgradarea”. În finala de la Indian Wells, elvețianul a încercat scurtele, bune pe termen... scurt, căci devin previzibile când se abuzează de ele. Deocamdată, Roger ia această înfrângere și o pune lângă alea dureroase, tot de la două mingi de meci legate. Cu Nole, la US Open 2010 (40-15 la primire) și 2011 (40-15 la serviciu).