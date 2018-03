Zile grele la serviciu

...pentru liderii WTA şi ATP. Mai mult ca sigur, nu le vor uita niciodată, deşi din pricini diferite. N-ar fi fost mare lucru că a pierdut Simona, după ce navigase până în semifinale la Indian Wells, în timp ce alte nume grele cădeau ca spicele în jurul ei. Dar să încasezi o „lăptăreasă”, ca număr 1 mondial, ba încă de la o aspirantă, e dureros. În primul rând pentru ea, desigur. E şi o responsabilitate respectiva poziţie, nu doar o mândrie. Iar noi vom rămâne cu întrebarea lui Cahill suspendată în aer: ce s-a întâmplat de la 3-3 şi 30-0 pe serviciul lui Osaka? A fost agonizant să vedem că Simona nu se poate aduna şi câştiga măcar un game de orgoliu. Cum şi din partea cealaltă a tabloului tot o aspirantă a avansat, va fi fost o finală „osakasatkina”, la care nu ştiu câţi dintre noi ne vom fi uitat, sper măcar Simona s-o fi urmărit. În fine, trofeul la IW l-a mai câştigat, miza reală e sezonul de zgură, cu perla Roland Garros, măcar să fie perla coroanei de lider pentru ea, că atunci sigur o să privim înapoi fără mânie.

În schimb, Federer a fentat cumva soarta. E din alt aluat. Vorba aia (răstălmăcită), Dumnezeu a dat aluat! Elveţianul a fost condus cu set şi break. A întors mai întâi setul. Apoi, în decisiv, a fost condus de două ori cu câte un break. A spus-o şi el, probabil trebuia să piardă acest meci. Probabil, acesta e cuvântul! Dar de ce şi-ar aminti Roger de o victorie, doar are peste 1.100, plus că nu i-a adus trofeu? Pentru depăşirea propriului record de 16 victorii – 0 înfrângeri la începutul unui sezon (2006), acum dus la 17-0! Dar acest meci este în egală măsură şi despre Borna Coric. Tânărul croat a făcut ceea ce ar trebui să facă şi Thiem, a schimbat toată echipa, de la antrenor la sparring! Îl văzusem pe Progresul, acum câţiva ani, remarcându-i corectitudinea tuturor loviturilor, dar şi lipsa unei arme principale. Acum aceasta pare a fi reverul, dar e în progres peste tot. În plus, s-a transformat în animal de pradă. În ATP e mai greu de dat 6-0, însă Coric a reuşit acest lucru la Masters, ba încă de două ori! Iar acum, cu Federer, l-am auzit pe comentatorul de la Telekom Sport afirmând ceea ce simţeam şi eu, Coric etala cel mai bun tenis din cariera lui. Chiar dacă Federer a avut mingi de break în 8 game-uri din ultimele 9 de serviciu ale croatului, acesta a anulat vreo două treimi din ele, dar nu făcea figuraţie nici pe serviciul elveţianului, procurându-şi destule mingi de break şi convertind câteva. La trasul liniei, a ieşit la liman tot Roger în (probabil!) meciul anului.