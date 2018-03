The New Dinamo

Nu mai ştiu cine şi cu ce prilej a zămislit sintagma asta englezească legată de una din echipele definitorii pentru regimul comunist, dar cu siguranţă că a fost un vizionar, din moment ce ştirile cele mai recente venite din zona Spitalului de Urgenţă zic că Dinamo va fi vândută unui investitor britanic. Prima problemă e dacă omul e chiar de soi britanic ori o fi vreun "câine până la moarte" pripăşit pe insulă. Adică unul din domnii ăia care mai apar din când în când spre finalul telejurnalelor şi aruncă cu câte un teanc de bani în sus, ca să-i vedem noi cum zboară şi se aşează apoi pe linoleumul din bucătărie, ori care este "cufundat" până la gât în hârtii de câte o liră sterlină în propria-i cadă. De regulă, respectivii domni au un pigment care i-ar recomanda mai degrabă pentru achiziţionarea Rapidului, dar asta-i problema lor, nu a mea. Presupunând însă că nu e vorba despre aşa ceva, ci chiar despre vreun englezoi pur sânge, să vedem cum vor decurge în continuare atât negocierile cât şi eventuala finalizare a tranzacţiei. Fiindcă, dincolo de preţul care mie îmi pare ridicol, de 5 milioane (oare n-ar fi trebuit să fie chemaţi cretinoizii ăia de evaluatori care făcuseră ca brand-ul "Steaua" să coste 'j' de milioane!? Dinamo n-o fi făcând chiar tot atâtea zeci, dar tot zeci, nu nişte amărâte de 5 unităţi), s-ar putea ca la încheierea socotelilor finale respectivul cumpărător să constate că astea 5 erau doar aşa, de deschidere, ca un antreu. Mă şi gândesc cu emoţie când, după semnarea actelor, vor apărea, tot în deschidere, vreo 10 - 12 antrenori salariaţi doar pe hârtie, cam tot atâţia directori/manageri ori administratori neplătiţi cu anii (chiar credeţi că nu sunt datorii neachitate la Mutu, Dănciulescu, Niculescu etc?), zeci (sute, mii!?) de fotbalişti plătiţi doar cu lozinci de tipul "Dinamo nu se refuză!", precum şi toate instituţiile statului, de la Finanţe până la Asigurări, la care Dinamo avea încă de acum vreo 8 - 10 ani datorii de peste 300 de miliarde. Şi pe care zău că n-am auzit să le fi plătit cineva între timp. Şi uite-aşa, the new Dinamo ar putea deveni mai scumpă decât toată prima ligă... cu tot cu Dinamo!