A venit primăvara. Chiar dacă vom mai avea parte de vreun puseu de iarnă, e clar că încălzirea se produce şi că sunt şanse minime să mai avem întreruperi pe motiv de buletin meteo până la sfârşitul campionatului. De întrerupt însă acesta se va mai întrerupe, atunci când Naţională se va pregăti pentru Campionatul Mondial, adică va fi sparring-partner pentru vreo două echipe calificate, ceea ce înseamnă că e ca şi cum am fi şi noi acolo. Aşadar, partea finală a campionatului a început, însă războaiele din cele două zone de conflict, cea pentru titlu, podium şi prezente în cupele europene, pe de o parte, iar de cealaltă parte aceea pentru evitarea retrogradării pot să pariez că vor fi net eclipsate de cel de-al treilea război, cel cu adevărat important într-o ţară perfect anormală cum este România: cel pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. Tocmai de aceea cred că bătăliile pur fotbalistice vor trece în plan secund, lăsând locul din faţa celor doi domni aflaţi în dispută pentru nenorocitul de fotoliu. Chestia realmente hazlie e că echipele de la locul 7 în jos, cele care teoretic se bat pentru supravieţuirea în primul eşalon, deci cele care ipotetic se află sub o mult mai mare presiune, cred că se consumă degeaba, întrucât în eventualitatea că Ionuţ Lupescu va câştiga (ceea ce pare mai degrabă o certitudine), atunci cred că prima măsură pe care o va lua va fi revenirea la sistemul competiţional normal, ăla cu tur, retur şi, desigur, cu 16 sau 18 echipe. În această situaţie, vă e clar, presupun, că nu va mai retrograda nimeni, celor 14 existente urmând să li se adauge două sau 4 echipe venite din divizia secundă. aşa că, cel puţin în partea a doua a clasamentului, cine se agită cred că o face absolut degeaba. Cât priveşte bătălia din zona superioară, nu sunt în măsură să spun cine va câştiga titlul. Pot spune însă cu destulă certitudine cine nu îl va lua: Steaua! Nu detaliez acum pe ce mă bazez, dar la sfârşit voi reveni la acest subiect. Favorita mea e Craiova, dar n-o văd câştigând titlul. De fapt, după fotbalul jucat, titlul ar trebui să nu se acorde!