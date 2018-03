Nu neapărat în ordinea importanței, dar cu valoare de simbol, celebrul ceas de pe arena din Hamburg este în mare pericol. Mândria clubului hanseatic este concentrată în secundele acelea care măsoară permanența echipei în Bundesliga, singura care nu a retrogradat niciodată! Dar, așa cum se spune, boala lungă e moarte sigură. După multe sezoane la rând în care Hamburg a mers pe sârmă, salvându-se uneori după meciuri de baraj, iată că anul acesta pare că i s-a înfundat definitiv. Aflată pe loc retrogradabil, la 7 puncte de Mainz, Hamburg a avut șansa meciului direct pe teren propriu, însă tabela s-a blocat la zero, deși gazdele au avut om în plus preț de jumătate de oră. Practic, cu nouă etape înainte de final, soarta le e pecetluită. Nu trebuie să așteptăm să se urce nemții în autocar, între ei nu e valabilă celebra butadă.

După mult timp în care a dat iluzia de sprint irezistibil spre titlu, PAOK Salonik a avut două ultime etape de coșmar. Mai întâi, prostia violentă a suporterilor ar putea să ruineze parcursul echipei lui Răzvan Lucescu, meciul împotriva lui Olympiacos, nici măcar principala rivală la titlu, nu s-a mai putut disputa, ambele echipe încasând câte o penalizare de trei puncte. A profitat AEK Atena, care și-a văzut de treabă și s-a instalat în fotoliul de lider. Colac peste pupăză, pentru PAOK a urmat o înfrângere neverosmilă în deplasarea cu Asteras, golul decisiv fiind primit în minutul 90+8, în urma unui șut deviat, asta după ce fostul lider egalase în minutul 90+7!

În Italia, până să se petreacă drama lui Astori, se disputaseră meciurile cu miză pentru vârful clasamentului, iar iluzia detronării lui Juve, întreținută aproape an de an până la un punct, se pare că nici în acest an nu se va materializa. Rivalele din capitală și-au dat mâna peste țară, astfel că Roma a bătut la Napoli, în timp ce Lazio a cedat la ultima fază a meciului cu Juve! Prin urmare, rocada între Napoli și Juve stă în restanța torinezilor, cărora le este suficient și un egal în fața Atalantei, la Torino.

Iată că, fie și la închiderea ediției, Cupa României a scos capul din zăpadă, spre deosebire de Dinamo, care va rămâne în hibernare până la toamnă, în urma eliminării de la Craiova.