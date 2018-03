Vă amintiţi bancul ăla clasic cu pesimistul şi cu optimistul, cu o variantă şi printre Legile lui Murphy? Cică pesimistul zice: "Mai rău de atâta nu se poate!", în timp ce optimistul spune "Ba se poate!". Mă gândesc că printre foarte mulţii fani ai Stelei s-or afla şi niscai optimişti, pentru care "speranţa" de mai rău a rămas intactă şi după Sibiu, după ce pesimiştii crezuseră cu doar o săptămână mai devreme că la Roma a fost atins fundul prăpastiei. Aş zice chiar că între dezastrul de la Roma şi catastrofa de la Sibiu, ultima a fost de multe ori mai gravă decât întregul parcurs din acest început de sezon, în care dacă ar veni cineva să spună că Steaua ia titlul, cea mai normală reacţie ar fi să-l trimiţi pe respectivul la doctor. Steaua arată nu ca o echipă de pluton, nu ca una aflată la retrogradare, nu ca una de Divizia B, ci mult, mult mai rău. Îmi vine chiar să mă întreb dacă nu cumva or fi dat-o la pace George Becali şi neisprăviţii ăia de la Armată, care se cred Steaua, şi să fi făcut între ei schimb de jucători. Că ăştia de se numesc oficial FCSB par să nu mai aibă nicio treabă nu doar cu fotbalul, ci cu niciun sport. Dovada sunt notele de ieri din Gazeta sporturilor, unde un singur jucător, Budescu, are nota 5 (trasă de păr şi asta, mi se pare), vreo doi au 4, iar restul numai note de 2 şi 3. ...Mari şi astea, după cum s-au prezentat pe teren. Ceea ce e mai ciudat e că l-au amorţit şi pe amărâtul ăla care finanţează întreaga porcărie. Îmi amintesc că în alte situaţii similare, la gura domnului Becali era prăpăd. Acum, abia dacă a bolmojit vreo două, trei vorbe din care am reţinut că el însuşi le-ar fi cerut să se menajeze, să nu-şi rişte preţioasele copite pe terenul ăla care... chiar: care ce!? Că am văzut meciuri jucate pe terenuri infinit mai proaste, pe gheaţă, pe noroaie grele, pe veritabile lacuri. Acum, la Sibiu, era chiar rezonabil, măcar prin comparaţie cu ce fusese cu o seară înainte, când era patinoar. Şi când meciul se amânase. Tot ce se poate reţine după ceea ce am văzut alaltăieri e că Steaua, la halul în care arăta, merită din plin să fie numită FCSB! Să fie într-un ceas bun! Adică la fel de bun ca al lui Dinamo.