Într-un fel, se poate spune că s-a făcut dreptate. Poate vă mai amintiți, deunăzi scriam că Dinamo are în sfârșit lot de play-off. Ce a făcut apoi conducerea clubului, chiar înaintea derby-ului cu FCSB? L-a vândut pe Nedelcearu, cel mai răsărit fundaș dinamovist, pe un preț absolut ridicol, mai ales ținând cont de vârsta lui! E chiar așa foame de bani, băieți?! Dar ce se întâmpla cu Nedelcearu de nu mai putea fi ținut până la vară, îi expira termenul de garanție? Urmarea a însemnat o apărare de marmeladă, în frunte cu numitul Olteanu, vinovat și la golul egalizator al FCSB-ului, și la golul secund al Astrei, când l-a scos din ofsaid pe Balaure. Golurile de la Giurgiu au fost luate printre picioarele apărătorilor, fie ei și de conjunctură, la mingi plasate inteligent, pe jos, în timp ce jucătorii alb-roșii voiau să rupă norii. Palic chiar i-a rupt, în timp ce Popa a închis ochii și a tras tare, în portar, ceea ce arată că e slab de înger. Chițu, la Iași-Viitorul, a arătat cum se face. Gnohèrè, cât e el de bizon, doar strecoară mingea și ați văzut că se lovește de el și tot intră, ca pe vremuri de Inzaghi (Pippo, nu Simone). Inclusiv la Messi funcționează celebrul principiu KISS al Marinei americane, keep it simple, stupid (păstrează lucrurile simple, nerodule!)... Ca om care țin cu oameni, nu cu echipe, nu pot spune că mă bucură acest crah al lui Dinamo, pentru că, orice s-ar spune, meciurile cu FCSB erau un punct de atracție.

Mi-a ieșit pe jumătate pronosticul la care m-am aventurat în urmă cu trei etape, când vedeam în afara play-off-ului perdanta dintre Viitorul și Botoșani, plus o echipă surpriză, nominalizând-o pe Astra. Iată că a fost o surpriză și mai mare, cel puțin pentru mine, care n-am crezut în echipa lui Edi Iordănescu până în ultima clipă. Ba chiar despre Iordănescu jr. îmi amintesc că am scris anul trecut că a acceptat să antreneze Astra ca să aibă unde pleca de acasă! Logic era ca o echipă remaniată aproape complet la nivelul titularilor, cu jucători veniți gratis, să nu aibă ce căuta în lupta pentru play-off. Mai mult, peste iarnă cei de la Astra l-au vândut și pe Ioniță, dar l-au pescuit pe acest Florentin Matei cu titlu de împrumut de la Rijeka, deci cu cheltuială doar la salariu! În aceste condiții, locul 4 la sfârșitul sezonului regulat spune suficient de mult despre o valoare nebănuită de antrenor a lui Iordănescu jr. Oare unde ar fi fost acum Dinamo și Astra dacă se făcea la un moment dat o rocadă de antrenori?