Niciun ofsaid?!

Chelsea-Barcelona a fost genul acela de meci pe care echipa catalană putea să-l piardă. Și chiar merita să-l piardă! Apărare supranumerică, imaginată de un antrenor care știe cum se face, pusă în practică de jucători dedicați, completată cu contraatacuri rapide purtate de Hazard și Pedro. Iar Willian și finalizările sale mă fac să mă întreb dacă Barcelona nu s-a grăbit cu sutele alea de milioane pentru Coutinho. Messi are un sezon de fotbalist matur, rezolvă o mulțime de meciuri cu pase filtrante sau aruncate în spatele apărării. Dar, repet ce spuneam la începutul sezonului, nu poate juca bine în toate meciurile. Acum, la Londra, nu i s-au oferit spații, a fost înghesuit, dar alta cred că a fost cheia de boltă a tacticii lui Conte: echipa sa nu a jucat la ofsaid. Astfel, Barcelona nu a fost prinsă niciodată în afara jocului, zero ofsaiduri! Practic, Jordi Alba nu mai putea demara în spatele apărării, el era preblocat, primea mingea pentru centrare cu om în față, astfel că de multe ori a preferat să întoarcă, deoarece potențialele centrări aveau șanse mici în faze dinamice, când echipa în atac nu poate aduce mulți jucători în careu. Londonezii puteau primi gol pe o greșeală proprie sau din talentul unui jucător catalan. Până la urmă, a fost o combinație între cele două: pasă riscantă prin definiție, din tușă spre centru, intercepție ratată prin alunecare a unui fundaș, preluare și continuare briliantă a lui Iniesta, finalizare simplă, aproape ca întotdeauna, a lui Messi. Fără acest gol, eliminarea Barcelonei devenea palpabilă, iar antrenorul Valverde ar fi fost și el pus în discuție. Să nu uităm că după golul lui Willian l-a schimbat pe Paulinho cu Vidal! Iată ce variantă ofensivă propune banca Barcelonei, cu Denis Suarez și Dembélé alte opțiuni, cel din urmă nefiind o soluție pentru joc închis. Formula cu Semedo fundaș și Sergi Roberto avansat nu era posibilă, antrenorul părând să nu-l agreeze pe portughez, lucru greu de înțeles. Paradoxal, odată trecut hopul Chelsea, la care mai are de tras, și ținând cont că Atletico joacă în altă Ligă, Barcelona ar respira mai în voie cu orice alt adversar. Totuși, City...