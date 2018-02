Azi este a nu ştiu câta "zi hotărâtoare" din existenţa echipei Steaua (care FCSB!?) şi oarecum şi a fotbalului românesc în general, fiindcă aceasta este singura noastră reprezentantă în etapele superioare ale competiţiilor europene, mulţi ani inabordabile la vreme de primăvară. Este foarte posibil ca Steaua să plece diseară şi bătută, şi cu banii luaţi, adică rămaşi mai puţini decât ar fi fost dacă îşi continuă parcursul. Asta, în situaţia în care şi ea, şi Lazio, ar continua să joace la fel ca în meciul tur şi la fel ca în etapa de campionat dintre cele două meciuri "europene". Adică Steaua să se cantoneze în propria jumătate, de fapt mai degrabă în propriul careu, de unde să încerce câte o incursiune bazată doar pe inspiraţia de moment a unuia din cei care chiar "ştiu cu mingea": Budescu, Gnohere sau Alibec. Să vedem care din ei o să aibă chef să joace, care nu s-o accidenta la încălzire, care n-o avea kile-n plus, care... că la noi astea-s problemele. În plus, de fapt în minus, cred că e importantă absenţa lui Pintilii, al cărui cartonaş galben din meciul tur a demonstrat că I.Q.-ul domniei sale este maximum 2. Lazio, fără să rupă gura târgului, a înscris în ultima etapă de campionat 2 goluri, exact câte ar avea nevoie şi pentru calificarea în dauna Stelei. Cea care le-a încasat, Verona, este categoric o echipă mai slabă decât Steaua. Iar Lazio, în afara celor 2 goluri, n-a arătat absolut nimic. Judecând la rece, îmi iese că Steaua n-are şanse dacă rămâne în careul ei de 16 metri şi-i lasă pe italieni să o încalece. În situaţia asta, totul rămâne pe portar, iar la noi acolo e doar o gaură mare. Micuţul Vlad are de toate, mai puţin talent, inspiraţie, plasament şi reflexe. E, adică, aproape la fel de bun ca Duckadam. Cel de acum, nu eroul. Zău că dacă Steaua l-ar fi legitimat în timp util, ar fi crescut cota de speranţă în calificare. Rămâne să ne rugăm ca Lazio să rateze tot, ca de Vlad să se lovească mingea în situaţiile critice, şi eventual ca Budescu să aibă un moment de nebunie. Doamne ajută!