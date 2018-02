Gnohere n-o fi brazilian?

Ei, nu pe de-a-ntregul, că brazilienii ştiu să dribleze, ceea ce în cazul lui Gnohere pare o chestie de incompatibilitate deplină. Atunci, poate, Niţă? Aici chiar suntem în ceaţă, chiar în beznă, mai ales din cauza pigmentului, mai exact a lipsei acestuia. Deşi s-au văzut şi brazilieni albi printre marii maeştri ai învârtirii balonului până ameţeşte adversarul. Iar Niţă s-ar plia perfect pe zicala aia valabilă pretutindeni, dar inventată tot de brazilieni, conform căreia ăia slabi, care n-au treabă cu mingea, ajung portari. De unde am pornit eu cu deducţiile astea demne de Spitalul 9? Păi, de la o chestie cât se poate de simplă, ştiută de mulţi şi promovată mediatic în neştire: pe vremea când antrena la Donetk, Mircea Lucescu făcea pregătirile de iarnă în Brazilia, de unde nu se întorcea niciodată cu mâna goală. Îmbinând utilul cu şi mai utilul, Nea Mircea făcea şi munca de scouter, ochind, negociind şi cumpărând tinere talente pe care, în câţiva ani, le făcea să valoreze milioane grele. La o socoteală cât se poate de simplă, oricât de mare ar fi fost salariul lui Lucescu, Rinat Ahmetov a ieşit în permanenţă pe plus din vânzarea jucătorilor cumpăraţi pe mai nimic şi şlefuiţi de Nea Mircea. Ei, revenind la Nea Gigi, vedem că şi la Steaua, cu câteva mici deosebiri, lucrurile se desfăşoară cam în acelaşi fel. Am aflat astfel că recent tranzacţionatul Gnohere a fost achiziţionat pe mai nimic (cam ca brazilienii lui Lucescu) iar acum a fost vândut pe vreo două milioane jum'ate. Sincer să fiu, mi se pare puţin. A plecat însă şi Niţă, portarul titular, pe care de asemenea zice Nea Gigi că a luat bani buni, ieşind cu profit considerabil din tranzacţia asta. Tocmai de aceea, mă întreb dacă cei doi n-or fi cumva brazilieni. În altă ordine de idei, la Steaua am văzut o bucurie generalizată, cum numai la Barcelona mai observasem, la despărţirea de Neymar. Nea Gigi e fericit, Dică şi mai şi (de parcă i s-ar fi adus vreo 8-9 jucători în loc să i se ia ăia doi!), fotbaliştii anunţa un nou titlu. Cred că e posibil, întrucât acţiunea thriller-ului are loc în România. Aşadar, îţi pleacă golgheterul, îţi pleacă portarul, iar tu anunţi marele triumf. Păi, ca să fii sigur de el, n-ar trebui să-i goneşti şi pe fundaşi şi pe mijlocaşi?