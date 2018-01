Cu greu și-a făcut loc și un bărbat alfa în grupul celor care își numără trofeele de Grand Slam cu 2 în față. Margaret Court, Serena Williams și Steffi Graf sunt sportivele care au depășit pragul celor 20 de titluri, acum Federer tocmai îl pășește. Orice se poate spune, dar nu mai vreau să aud că are 36 de ani! Se tot repetă chestia asta, iar Federer în varianta 2.0 deja se apropie de 37, după care o vom lua de la capăt. Mai degrabă aș puncta câteva aspecte legate de performanța în sine. Până acum, cei trei mari își împărțeau turneele în care dominau. Nadal avea Roland Garros, Federer avea Wimbledon, iar Djokovic avea Australia. În ceea ce privește US Open, supremația numerică a lui Federer (5 titluri, cât ale celorlalți doi însumate) putea fi contestată pe motiv că în ultimii 10 ani a rămas pe sec. Dar iată că Roger câștigă a doua oară la rând la antipozi și îl egalează pe Nole la așa-numitul turneu de casă! Culmea, cu mai multă ușurință decât în 2017, căci primele seturi le-a pierdut abia în finala cu Cilic. Anul trecut a avut de tras 5 seturi cu Nishikori, cu Wawrinka și cu Nadal. Unde sunt primii doi acum? Se schimbă lumea în jurul lui, elvețianul rămâne reper. Înainte de a vorbi despre finală, poate părea frapantă o declarație a lui Federer, anume că s-a gândit că va pierde meciul cu Berdych. Mi se pare o mărturisire de luat în seamă. Cehul era în căutarea timpului pierdut, iar în trecut îl mai învisese de 6 ori, o cifră greu de atins pentru majoritatea jucătorilor din circuit. Cumva, erau și niște circumstanțe asemănătoare partidei cu del Potro de la US Open 2017. Dar, fiindcă frica păzește pepenii, Federer a anulat începutul de furtună a lui Berdych și apoi s-a plimbat în meci. După abandonul lui Chung, a urmat finala cu Cilic, și el setat pe modul turbo, mai ales după ce îl secase de puteri pe Nadal. Poate că scorul sugerează o anumită dramă, dar Federer n-a fost cu adevărat în pericol. Să-l fi ajutat acoperișul tras? Desigur, din moment ce excelează în condiții de sală, a se vedea Turneul Campionilor. Organizatorii n-au vrut să mai riște vreo spitalizare, dar nici așa n-a fost bine, Cilic declarând că el se pregătise pentru a juca la 38 de grade! Ciudat, nu e tipul de jucător pe care mi l-aș imagina traversând deșertul, îmi amintesc că făcuse bășici pe iarbă...