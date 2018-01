Nu doar că rămâne valabil ceea ce am scris în "Monitorul" de sâmbătă, în care salutam remarcabila schimbare în bine, sub toate aspectele, a Simonei Halep, dar finala contra lui Wozniacki a venit să reconfirme, ba chiar să amplifice imaginea unei Halep pe deplin conştiente de valoarea ei, precum şi de poziţionarea ei pe locul 1 în lume, pe care sunt ferm convins că se va mai urca, poate chiar după următorul turneu de Grand Slam, cel de la Roland Garros. Presiunea va fi acolo incomparabil mai mare, deoarece Simona a jucat în finala ultimei ediţii, ceea ce i-a adus puncte importante, iar eliminarea în oricare din cele 6 meciuri care preced finala de anul acesta ar însemna pierderea acelor puncte şi implicit o retrogradare, probabil consistentă, în clasamentul mondial. Este situaţia inversă celei de la Melbourne, unde fiecare tur depăşit i-a adus puncte datorită eliminării chiar din primul tur în ediţia 2017. Cu toate acestea, cred şi sper că 2018 este anul Simonei, cel în care poate atinge vârful întregii ei cariere. Victoria lui Wozniacki este şi ea, în anume fel, normală, întrucât ea aştepta acest moment de cu ceva vreme înaintea Simonei, iar dacă luăm în calcul şi diferenţa de vârstă dintre cele două, evident că ne gândim că este încă timp ca şi Halep să-şi împlinească visul, mai ales că alaltăieri s-a dovedit că turnee de Grand Slam se pot câştiga chiar şi la 37 de ani! Evenimentele petrecute ulterior finalei au confirmat că Simona nu mima epuizarea, nu-şi caută alibiuri medicale pentru înfrângerea pe care poate că ea o presimţea. Din declaraţiile ei de după, cu una singură nu am fost de acord şi despre aceasta e vorba în titlul de azi, anume că "...azi, Caroline a fost mai bună". Simona minte: Caroline nu a fost în niciun fel mai bună. A fost poate un pic mai exactă în anume momente, a alergat mai mult (de fapt, a fost alergată!), a fost evident mai odihnită, deci mai proaspătă. La tenis, însă, Simona a fost mai bună. Dovada? Iată statistica, în ordinea Halep - Wozniacki: aşi 6-2 (uluitor!), duble greşeli 1-6, mingi direct câştigătoare 40-25, mingi la fileu câştigătoare 11/12 -11/17! La un singur capitol e în urmă Simona, la erori neforţate, 47 faţă de 28. Dar tocmai aici e cheia progresului Simonei: nu mai caută lovituri neutre, blegi, pe mijlocul terenului, ci forţează mingile câştigătoare. Asta e schimbarea pe care am aşteptat-o la ea ani de zile. Dă-i înainte cu erorile, Simona!