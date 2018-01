Clauze de miliarde?

În mod evident, echipele, oricât ar fi de mari şi tari la un moment dat (care poate dura unul, două, hai, chiar trei sezoane), în timp se uzează, se plafonează, intervenind în mod natural nevoia de schimbare: a antrenorului, a conducerii clubului, a unora dintre jucători. Fenomenul este vizibil la echipele cele mai mari şi devine subiect planetar de discuţie. Cele care pun finalmente mâna pe vreun jucător pe care se băteau şi alte nume mari de cluburi nu ezită să pună aşa-numita clauză de reziliere, care de la o vreme a luat-o razna, în deplină armonie cu preţurile demenţiale pe care astea mari au ajuns să le plătească pentru fotbalişti.

Chestia e în fond simplă: am plătit, să zicem, 150 de milioane pentru fotbalistul ăla? Am plătit. Da, dar ce garanţii am că se va integra în echipă, că se va plia pe ideile tactice ale antrenorului, că va fi omul decisiv pentru care am plătit atât? Nici măcar una. În plus, dacă îl tentează alţii cu vreun salariu mai mare şi cu fel de fel de alte avantaje, ce pot face ca să-l păstrez? Simplu: îi fixez o clauză de reziliere a contractului prohibitivă, de multe sute de milioane de euro, pe care în principiu niciun om normal n-ar avea de ce s-o plătească. Da, dar putem fi siguri că arabii şi chinezii ăia care au dat iama în cluburile mari sunt chiar normali!? Şi că pentru ei o clauză de, să zicem, 700 de milioane de dolari n-o fi cumva mai puţin stresantă decât una de un milion pentru un jucător de la Botoşani vânat de Steaua, CFR şi Craiova? De aceea, după ce am aflat anul trecut despre fotbalistul care a costat peste 200 de milioane, nu mai pare uluitor să afli că o echipă intenţionează să-i ia la pachet pe numiţii Lewandowski, Hazard şi Neymar. Nici nu mai are mare importanţă cât costă la bucată sau la snop, ci la cât se cifrează clauzele lor de reziliere. Ar fi de-a dreptul interesant să aflăm că au contracte beton cu actualele lor echipe, ba şi pe termene lungi, şi că dacă e să plece, atunci eventualul cumpărător ar avea de plătit vreo 2,5 miliarde. Vă declar că dacă se va ajunge la asemenea situaţie, eu mă las de fotbal şi am să mai comentez doar snooker şi pescuit.