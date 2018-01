Sportul inventat de diavol

Aşa e descris tenisul în cartea lui Adrian Fetecău, iar în dimineaţa zilei de sâmbătă puteai crede că nu-i o metaforă. Sigur că s-ar putea povesti multe despre câte s-au întâmplat în ultimele zile la Open-ul Australian, dar ar fi păcat. Nimic nu poate sta lângă meciul Simonei Halep cu Lauren Davis. După cum observaţi, n-am spus lângă victoria ei. Aceasta este ceva conjunctural, căci desfăşurarea partidei, ca să fim drepţi, a fost una în urma căreia nimeni nu merita să piardă. Scriam despre Davis că s-a impus într-un mod bizar cu Petkovic, dublu 6-0 în ultimele două seturi. Ei bine, am putut vedea de ce. Cum e posibil ca o jucătoare atât de micuţă să fie ea agresoare pe un teren de tenis?! Pentru a vă face o idee, diferenţa de înălţime dintre Simona şi Serena este mai mică decât cea dintre Simona şi Lauren Davis, în sens invers! La doar 1,57 metri, cu viteza ei de Speedy Gonzales, cu disponibilitatea uimitoare de efort, cu figura ei de păpuşică, americanca devine repede preferata spectatorului neutru. Mai era şi îmbrăcată în roz, dar nu de acel brand care ne-a inundat cu această culoare... Noi, cei implicaţi, am experimentat un evantai de stări emoţionale. Simona a servit de trei ori pentru meci, apoi a ajuns în situaţia de a apăra 3 mingi de meci în serie! Ca şi cum n-ar fi fost de ajuns, ulterior a ratat 4 mingi de break într-un game... Comentatorii Eurosport ajunseseră s-o dea în numerologie: o va câştiga pe a 4-a, pentru a servi a 4-a oară pentru meci şi a ajunge în turul 4! Nu le-a ieşit chiar aşa, dar cumva s-a întâmplat: Simona a câştigat cu 15-13 în decisiv, egalând recordul numărului de game-uri dintr-un meci feminin la Open-ul de la antipozi, 48. Personal, am rămas cu un mare semn de întrebare despre ce s-a întâmplat spre ceea ce ar fi trebuit să fie finalul setului decisiv, adică la 4-3 şi 5-4: Simona a avut o serie de servicii secunde de 114, 110 şi chiar... 107 km/h la mingea de break de la 5-4 pe care a şi pierdut-o! Mai era puţin şi cobora sub sută, adică viteze care se întâlnesc mai degrabă la copii!

Tot ce pot spera după această odisee e să putem spune la final că s-a întâmplat la fel ca în cazul lui Kerber, să câştige turneul după ce a salvat mingi de meci!