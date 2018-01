Spirala transferurilor

Cu primul turneu de Grand Slam tropăind pe urmele noastre, mai strecor niște fotbal cât mai e vreme. După cum știți, s-a oficializat mutarea lui Coutinho de la Liverpool la Barcelona, cel mai important transfer al iernii. Ba chiar prinde podiumul transferurilor din toate timpurile, dacă ne raportăm la bani. Totuși, impactul brazilianului la Barcelona, în acest sezon, va tinde spre zero. Campionatul e ca și adjudecat, că doar n-or lansa Atletico sau Valencia un irezistibil sprint de primăvară! Realul, după isprava cu Villarreal, nici nu mai aduce titlul în discuție, iar dacă nu se schimbă starea de spirit pâna la optimea de Liga Campionilor cu PSG, jucătorii madrileni se vor pregăti de Mondiale încă din martie. Revenind la Coutinho, îl vedeam pe acesta ca o alternativă la Iniesta, așa că spaniolul va putea fi odihnit în campionat. Oricum, Valverde poate jongla cu formulele de echipă, de la sărirea lui Dembele din schemă, cu Coutinho jucând în spatele lui Messi și Suarez, până la o așezare superofensivă, cu Iniesta și Coutinho la mijloc, plus Busqutes. Aceasta din urmă poate fi viabilă deoarece Iniesta și Coutinho, deși acoperă de obicei banda stângă, sunt amândoi jucători de picior drept. Va fi interesant de văzut cum rezolvă Valverde această dilemă, are o jumătate de sezon la dispoziție pentru a vedea care variantă e mai avantajoasă. Deocamdată, Coutinho este încă accidentat, debutul său în echipa catalană fiind prevăzut pentru luna februarie.

Fiindcă tot vorbim despre sumele uriașe cu care se dăruiește masa la transferuri, 74 de milioane de Euro n-ar mai trebui să impresioneze. Dar dacă acestea ar fi plătite pentru numitul Bakambu, de la Villarreal?! Da, cineva crede că atacantul congolez, care n-a atins rata de 0,5goluri/meci la niciun club din cariera sa, merită banii ăștia! Cu toate că patru cluburi englezești ar fi dorit să-l transfere, niciunul nu a putut concura cu nebunia celor de la... Beijing Guoan! Sunt curios la cât va ajunge cota lui Harry Kane, atacantul care i-a depășit pe Ronaldo și Messi la numărul de goluri înscrise anul trecut și care continuă să înscrie la foc automat!