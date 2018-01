N-a văzut nimeni finalele de la Shenzen, dar important e că a ieșit bine pentru fetele noastre. Pe lângă titlul cu repetiție de la simplu, Simona Halep a reușit primul său titlu la dublu, făcând echipă cu Irina Begu, care este deja la al șaptelea turneu câștigat, de fiecare dată cu altă parteneră! Nu insist cu tenisul, că oricum bate la ușă Open-ul Australian și vom avea vreme.

Din singurul cotidian sportiv din presa românească, am aflat indirect că Adrian Mutu a dat un interviu chiar în respectiva publicație. Indirect, pentru că am citit editoriale acide ca reacție la spusele lui Mutu, Ovidiu Ioanițoaia făcându-l, încă din titlu, preș pentru președintele FRF. La materia primă, adică la interviul luat de Justin Gafiuc, nu am reușit să ajung, el apărând doar în ediția tipărită. A fost primul interviu acordat Gazetei de Mutu în noua sa calitate de oficial al federației, foarte probabil și ultimul, pentru că s-a trezit gratulat cu niște cuvinte mai grele decât în toată cariera de fotbalist. Cei de la Gazetă par chitiți să interpreteze în cheie negativă tot ce vine de la FRF, de parcă ar cultiva un fel de rivalitate cu foștii lor colegi de redacție, care lucrează acum la Casa Fotbalului. De pildă, îi reproșează lui Burleanu că a citit de pe prompter un mesaj de Anul Nou, scris în limbaj de lemn, deși știau că mesajul nu l-a ticluit el, ci unul dintre foștii ziariști care se ocupă de comunicare, probabil Gabriel Berceanu, adică unul care nu duce lipsă de talent. Am găsit filmarea pe youtube, practic prestația lui Burleanu atrage eticheta de limbaj coorporatist, care i s-a pus pe bună dreptate în urma discursurilor libere. Una peste alta, în perspectiva alegerilor de la federație, în general Burleanu nu are presă bună, dar nici n-ar avea motive să aibă. Asta însă nu-l va împiedica să câștige un nou mandat, după cum se aude că și-a fidelizat votanții, cu metode specifice de politruc. Nici nu are un contracandidat cu adevărat puternic, pentru că Gică Popescu, dorit ca președinte al FRF de majoritatea iubitorilor de fotbal, conform unui sondaj recent, nici nu poate candida, una dintre condițiile prevăzute în statutul federației pentru candidați fiind aceea de a nu fi suferit condamnări penale privative de libertate.