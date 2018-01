Ne aflăm oarecum în perioada de pauză de iarnă a fotbalului la nivelul continentului european. Zic oarecum deoarece de ani buni încoace a devenit tradiţională continuarea activităţii în Marea Britanie, în care numărul de echipe din prima ligă, precum şi numărul mare de competiţii duc la diminuarea extremă a întreruperilor. De altfel, chiar în zilele trecute, am urmărit câteva echipe care au jucat la 48 de ore distanţă meciuri din Premier League, respectiv duminică, 31 ianuarie, şi marţi, 2 ianuarie. E drept că marţi s-a jucat pe ploaie, iar duminică au căzut chiar câţiva fulgi în timpul unui meci, dar adevărul e că vremea permite să se joace pe tot parcursul anului, iar englezii chiar merită asta, din moment ce acolo tribunele sunt pline ochi, indiferent în ce zi se joacă, indiferent la ce oră, şi nu contează în care din cele vreo 5 ligi naţionale! La noi, de obicei vorbim de troiene şi viscol, anul ăsta fiind excepţia care confirmă regulă. Dar şi dacă s-ar fi prognozat din timp vremea asta nebună, ce sens ar fi avut să-i vedem pe fotbalişti smulşi de lângă piftii şi şorici şi puşi să se plimbe pe terenul înconjurat de tribune tot pustii, ca-n restul anului, că doar nu credeţi că acu', de sărbători, ar fi venit ăia care în septembrie stăteau la televizor... Am spus că se plimbă, exact cum a zis Paul Scholes despre Pogba, chestie care l-a înfuriat la culme pe Mourinho, antrenorul lui Manchester United. Deşi când a venit el acolo, Pogba era deja achiziţionat, deci banu' n-a fost aruncat la comanda sa, Mourinho îl apară ca pe fii-su, arătând că cu Pogba în teren, Man United n-a pierdut nici un meci în campionat! Mare şmecherie, ce să mai vorbim. Eu zic doar că nici n-a câştigat vreo partidă, cu el în teren. Aşa că probabil că niciodată în istoria sa Man United nu va mai dă 120 de milioane pe vreun jucător... poate doar pe Mutu, la cererea lui Mourinho, care nu poate să nu-şi dea seama că în ciuda diferenţei de vârstă, tot al nostru, drogatu', e mai fotbalist!