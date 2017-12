Nu ştiu dacă actualul guvernator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Mălin Muşatescu, era născut la data când eu am pescuit pentru prima dată în viaţă în Delta Dunării, la Sulina, în 1960. Sunt sigur că nu, deşi nicăieri nu am găsit o biografie a individului, de parcă nici măcar ideea de online nu bate până la el. Ca un bou, iar m-am bucurat şi la numirea ăstuia, comisă de Grindeanu, ştiindu-l de la televizor ca pescar bunicel de răpitor. Aşa cum mă bucurasem, cu ani în urmă, la numirea lui Liviu Mihaiu, alt papagal ordinar şi slugoi, şi el, al infractorilor care s-au împroprietărit cu Delta. Şi nu m-a mai preocupat cazul câteva luni, până zilele trecute, când un bun prieten, pescar şi el, m-a sunat ca să mă trimită pe net, să văd cu ochii mei ce înseamnă prohibiţia la pescuit pe 2018, aşa cum apare ea în proiectul pus pe site-ul Ministerului Agriculturii, cu menţiunea că partea de referire la Deltă este produsul ARBDD şi al şefului instituţiei, numitul Mălin Muşatescu. Dacă se va semna în forma actuală, ordinul Ministerului Agriculturii interzice cu desăvârşire pescuitul de crap, ştiucă, somn şi şalău în Delta Dunării. Va fi un catch and release mai dihai ca la englezi, nemţi şi alţi psihopaţi. Să mă explic: în 57 de ani de pescuit, am eliberat tone de peşte. De zeci de ori mai mult decât am pus în juvelnic. N-am luat niciodată acasă vreun peşte subdimensionat. Dar nici nu am plecat fără nici un peşte de pe unde am pescuit. Să vii tu acum, papagal penal numit Muşatescu, şi să-mi interzici mie, plătitor de permise şi alte autorizaţii timp de zeci de ani, să prind un crap, dar să permiţi lipoveanului să-şi pună setca monofilament, legal, în apă, este sfidare, batjocură, mârlănie ordinară. La fel cum procedase şi jegul ălalalt de Guvernator, Liviu Mihaiu, omul lui S.O. Vântu, alt "ecologist", ambii guvernatori fiind întemeietorii ONG-ului Salvaţi Delta Dunării, unde eu, ca un bou ordinar ce sunt, am cotizat ani de zile cu ăia 2% din impozit! Ce n-a reuşit Mihaiu, iată că finalizează Muşatescu. Doi infractori cu aere de mari apărători. Probabil că vor să pescuiască doar ei şi prietenii Vântu, Dragnea şi Răduţă în Delta lor şi a mamelor lor. Huoooo!