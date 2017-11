De la o vreme încoace, parcă s-au îndesit fără măsură fazele litigioase din mai toate sporturile care presupun decizii rapide şi unde încă nu s-au introdus sisteme electronice de detectare a erorilor. Am ajuns să vedem până şi la handbal, într-un meci feminin internaţional, cum se validează drept gol o minge care s-a dus clar pe lângă poartă, iar apoi s-a oprit pe plasă, dar în partea din spate. Se putea anula golul exact în momentul când portăriţa a luat mingea spre a o repune în joc, obiectul aflându-se nu în fundul plasei, ci dincolo de aceasta! Golul a rămas gol, fără a influenţa rezultatul final, dar e chestie de principiu. Urmăresc tot mai atent felul în care operează în Italia sistemul VAR (video assistant referee = arbitru asistent video). El nu este identic cu cel din tenis, unde se semnalizează automat un serviciu care atinge fileul, şi nu produce aşadar nici sunetul specific de avertizare, nici măcar atunci când mingea depăşeşte linia porţii. El este de fapt o monitorizare a jocului cu numeroase camere TV şi cu reluări la cerere ale fazelor litigioase, decizia finală urmând să o ia cei doi asistenţi acreditaţi, plus arbitrul din teren. Cu toată tehnologia avansată, încă am văzut faze în care simulantul păcăleşte şi arbitrul, şi asistenţii, şi asistenţii video, şi obţine penalty-ul dorit. Oricum, chestiile astea s-au rărit. De ce trebuie totuşi introduse obligatoriu, peste tot în lumea civilizată, o demonstrează două faze din ultimul weekend. La un meci din Italia, un ditamai De Rossi îi trage o palmă absolut mârlănească unui adversar, în meciul Genoa - Roma. Se opreşte jocul, se revede faza, urmează roşu fără ezitare. În Spania, unde nu există VAR, Barcelona a înscris un gol perfect valabil, mingea depăşind cu zeci de centimetri linia porţii înainte de a fi scoasă de portar. Nici fundaşii Valenciei n-au avut vreun dubiu, cel la care a ajuns mingea respinsă de portar oprind-o şi aşteptând fluierul... care n-a mai venit! Barcelonezii se pupau, evident că degeaba. Dacă ar fi existat VAR, pariez că hoţul sau chiorul cu fluier ar fi validat golul din prima, ştiind ce se va vedea. Aşa însă... De aceea, după Mondialul de anul viitor, din Rusia, unde sistemul va funcţiona, este clar că acesta va trebui introdus peste tot. Aşa poate nu vom mai auzi clasicul 'ho-ţii, ho-ţii!".