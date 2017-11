Nu ştiu cum aţi tratat dumneavoastră Masters-ul masculin de săptămâna trecută, dar eu pot să vă spun că am urmărit de la cap la coadă întregul turneu de simplu. La dublu, am privit cât timp a avut şanse Tecău, ba chiar şi dincolo de asta, fiindcă am văzut şi meciul al treilea, când el şi Rojer erau deja eliminaţi. În alţi ani, în situaţii similare, am privit până la capăt şi dublul, de dragul gemenilor Bryan. Dar nici gemenii nu mai sunt ce-au fost odat'. Concentrându-mă aşadar pe simplu, mi-am zis că favoritul meu nu poate să nu câştige şi-n acest an, cum a mai făcut-o, parcă, de alte 6 ori. Ceea ce s-a petrecut în serii părea doar să-i consolideze statutul de mare favorit, Nadal luându-şi viteză după chiar primul meci, în care a fost aproape jenant. L-a bătut cel care avea să-l bată şi pe Federer, un anume David Goffin, cetăţean belgian cu acte-n regulă, pe care cred că l-am văzut până acum încă de două ori. Sau poate doar o dată!? Ideea e că şi dacă mi-a mai ieşit în cale, nu s-a făcut remarcat prin nimic. De aceea, când l-a bătut pe Nadal, nu părea mai mult de un accident. L-a snopit Dimitrov, dându-i un total de 12-2 în două seturi, dintre care unul la zero. Cum să te gândeşti că poate să-l bată pe Roger Federer în semifinală? Aş fi pariat orice sumă, dar bine că n-am făcut-o. Pe de altă parte, venit din aceeaşi grupă, bulgarul Dimitrov n-avea nici el până acum mari vitejii în palmares, cea mai mare realizare a sa fiind o semifinală la Wimbledon. Nimic de speriat, aşadar, drept pentru care aş fi fost în stare să pariez şi pe finală, mergând pe ideea că unul care tocmai l-a bătut pe Federer n-are cum să se împiedice de bulgăroi, chiar dacă ăsta îl bătuse cu câteva zile înainte. Finala a fost cum anticipasem, până la un punct, adică echilibrată, şi tocmai când părea că pe Goffin nu-l mai poate opri nimeni şi nimic, acesta a cedat. De fapt, a clacat, fiind limpede că povara câştigării acestui turneu suprem îl apăsa cât nu poate duce. Ca atare, Dimitrov s-a văzut campion al campionilor, fără să aibă însă faţa de aşa ceva. Nu-i nimic, la anul e rândul lui Federer!