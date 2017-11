A fost suficientă această ultimă repriză a sezonului pentru a se schimba perspectiva asupra echipei naționale și a așa-zisei schimbări de atitudine aduse de Cosmin Contra. De fapt, ne-am trezit dependenți de Budescu, dar mai bine s-o știm decât să n-o știm, vezi Daum. Cum a fost scos Budescu din teren, la pauza meciului cu Olanda, cum ne-am trezit iarăși fără idei. Nu cumva de aici și atitudinea? Am înțeles și intenția selecționerului de a-l resuscita pe Alibec, doar că în ambele amicale acesta s-a aflat cu Budescu într-o relație soare-lună. Dacă el ar fi beneficiat de pasele vechiului coechipier, poate că nici Alibec n-ar fi rămas dator. Am văzut că Pantilimon a fost dat jucătorul meciului de cei de la gsp.ro, dar cele trei goluri au fost toate încasate în urma unor centrări în zona careului mic. Pantilimon nu e suficient de agil pentru a înhăța mingile centrate, așa că preferă linia porții. Părerea mea e că Niță ar trebui promovat ca primă rezervă a lui Tătărușanu. Deocamdată, ca să știm de unde pornim la drum, am luat scor sever de la o portocală care e departe de varianta mecanică de odinioară. Dacă luăm primele trei favorite la câștigarea Ligii Campionilor, observăm că doar Bayern are un olandez în lot, Robben, care oricum și-a mâncat mălaiul la națională. De altfel, ca o paranteză, nici urmă de jucător italian, așa că nu prea e întâmplătoare absența acestor națiuni de la Cupa Mondială.

Cum colegul meu de rubrică va prelua ștafeta pentru o perioadă mai lungă, las aici doar o previziune despre Turneul Campionilor (la NextGen l-am ghicit pe Chung, a fost chiar primul său trofeu din carieră!). Sigur, nu e greu să mizezi pe Federer, chiar dacă în meciul său cu Cilic s-a chinuit să-și păstreze concentrarea pe perioade mai lungi de timp. Totuși, eu cred că va avea viață grea în semifinala cu Thiem, cel care pare atât de bătrân în atitudine, ai impresia că abia se mai adună să se mute dintr-o parte în alta să servească sau să primească! Apoi, oricare dintre Dimitrov și Zverev va fi de temut în finală. Să găsească Federer o cale? Nu știu de ce, aș merge pe adversarul său din finală.