Ventura, gata aventura!

A fost ultima reprezentație în azzurro pentru Gigi Buffon, ar fi fost și pentru De Rossi dacă n-ar fi refuzat să intre în teren. Echipa Italiei, cu o linie de mijloc fără niciun nume consacrat, jucători care văd Liga Campionilor ca și noi, la televizor, o ținea tot într-un chin în fața Suediei, când selecționerul Ventura a vrut să-l bage în teren pe De Rossi, dar acesta a spus că n-are ce căuta acolo, întrucât Italia trebuie să marcheze, nu să facă egal. Nu cred că Ventura se baza pe vreun gol înscris de mijlocașul roman, precum acela din memorabilul meci Manchester United – Roma 7-1, ci își dorea un mijlocaș cu personalitate care să aibă inițiative și să alimenteze atacanții cu mingi utile. Dar ce autoritate să aibă unul ca Ventura în fața unui campion mondial în 2006, aflat pe lista marcatorilor din penalty în finala cu Franța? Haideți să vedem cine este selecționerul Gian Piero Ventura. Ca jucător, abia dacă a prins un sezon de Serie C, restul carierei petrecându-l în eșaloanele (și mai!) inferioare. În regulă, se știe, ca să fii jocheu nu trebuie să fi fost cal. Ca antrenor, nu are alt merit decât niște promovări, cea mai cunoscută echipă condusă de el fiind Napoli, pe când se afla în Serie C! Așadar, cineva, un vizionar de la federația italiană, i-a dat squadra azzurra pe mână acestui om, care s-a aflat pe banca unei echipe în cupele europene doar într-un singur sezon, Torino în Cupa UEFA! Drept e că nici material de soi nu prea mai există prin cizmă, dar tocmai de aceea parcă era necesar să fie un performer pe bancă. Iar acum se culeg roadele: Italia nu merge la Cupa Mondială! Să fim sinceri, în afară de tifossi, n-o să-i simtă nimeni lipsa.

M-am abătut de la planul de a urmări strict Turneul Campionilor la tenis, dar ce să mai comentezi când Nadal se retrage după primul meci, iar Tecău și Rojer pierd prima partidă de la 3 mingi de meci, iar pe a doua după ce au salvat 11?!