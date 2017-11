Am urmărit cu mare atenţie returul dintre Elveţia şi Irlanda de Nord de duminică seară, la Grecia - Croaţia trăgând doar din când în când cu ochiul, întrucât pentru orice om dotat cu un I.Q. minim era limpede că nu se poate produce nimic care să răstoarne calificarea deja rezolvată încă de la meciul tur. Ce aşteptam de la partida amintită? Păi, puţină... nedreptate! Deşi în meciul tur Elveţia fusese destul de clar superioară, totuşi fără punctul marcat de golgheterul Haţegan probabil că meciul s-ar fi terminat cu scorul de 0 - 0, ceea ce ar fi dat în continuare şanse egale de calificare ambelor combatante. Numai că fluieraşul nostru a dat una din chiflele alea majore care îşi lasă amprenta pe întreaga carieră, indiferent câte alte partide ai fi arbitrat de nota 10. Cu Haţegan însă nu e cazul, întrucât în campionat are în palmares numeroase arbitraje proaste, iar la export parcă mai are încă una memorabilă, de la ultimul Euro, când tot de la o Irlandă (nu mai ştiu care, că le-a arbitrat pe amândouă!) i s-a tras ejectarea după faza grupelor. Am văzut, am revăzut şi răs-văzut faza incriminată şi afirm cu toată tăria că nici un arbitru de pe Terra şi din întreaga galaxie nu ar fi fluierat penalty. De ce a făcut-o Haţegan? Ne lămureşte Gazeta Sporturilor de ieri care susţine că individul nu numai că nu va fi sancţionat, ci, dimpotrivă, e deja adjudecat pentru turneul final de la Moscova, întrucât preşedintele comisiei de arbitri de la FIFA este chiar elveţian! Asta-mi aminteşte din nou de Mondialul ăla din Africa de Sud, din 2010, când Franţa lui Platini, pe atunci Preşedinte al UEFA, se califica mai mult decât jegos, eliminând Irlanda la baraj, în 2009, printr-un gol penal, la care a fost pe rând ofsaid, aut de poartă şi henţ. Iată că la distanţă de 8 ani istoria aranjamentelor la nivel maxim se repetă, de data asta cu un român pe post de regizor. Concluzia e că indiferent din care Irlandă ai fi, n-ai nici o şansă în lupta cu mafiile dirijate de FIFA şi UEFA. Oare diseară la ce să ne aşteptăm?