Unde ne e locul?

Am văzut, alaltăieri, mai întâi meciul nostru contra Turciei, iar apoi, în paralel, cele două partide de baraj pentru calificare la Mondialul din Rusia de la anul. Sigur că a compara amicalul nostru cu cele două partide oficiale e incorect, fiind practic vorba de comparaţia dintre mere şi pere. Totuşi, văzând că Naţionala noastră poate juca chiar fotbal, nu pot să nu te-ncerce regretele că iar s-a mai pierdut un ciclu şi că iarăşi echipa asta parcă blestemată a fost încredinţată unui neisprăvit, neamţ de data asta, dar parcă şi mai căcănar ca atitudine decât Piţurca şi Lucescu ăl' mic... la un loc! După cum am putut vedea cu toţii, chiar avem fotbalişti şi încă mai putem ridiculiza un adversar cotat mai bine ca noi. E drept şi că, după cum se ştie, la amicale suntem de departe campioni mondiali. Oficialele ne cam încurca, dar asta nu-i ceva nou. Susţin că nu există pe lume mai mult de 4-5 fotbalişti care să aibă tehnica şi imaginaţia unui Budescu, şi parcă cu atât mai mare ţi-e necazul când îţi aminteşti că şi de asta şi-a bătut joc idiotul de neamţ. La fel ca de Alibec, ale cărui 12-13 minute petrecute pe teren alaltăieri n-au trecut neobservate, faza în care a pivotat pe călcâi şi a şutat din întoarcere fiind o minune. Doar ghinionul dement care îl domină de multă vreme a făcut ca Alibec să nu încheie faza asta cu gol. Nu-i nimic, vor veni şi astea, atât la club, oricare ar fi ăla, cât şi la Naţională. Despre Grozav numai de bine, la fel şi despre Săpunaru şi Pintilii. Dar şi despre Niţă, autor al unei intervenţii fenomenale. Echipa arată bine, ceea ce înseamnă că Guriţa ştie carte şi, în plus, se şi face înţeles. E clar altă atmosferă, care speram să se menţină şi până vom începe următoarea campanie. Văzându-le pe celelalte 4 echipe angrenate în meciuri oficiale, pot spune că exceptând Croaţia, niciuna din celelalte nu-i mai brează decât a noastră, aşa cum s-a prezentat alaltăseară. Cred că locul nostru la Mondiale ar fi putut fi ocupat chiar de noi, cu condiţia să nu-şi fi bătut joc de Naţională nici maimuţoiul de la FRF, nici panarama de neamţ. Ăsta măcar s-a cărat. Burleanu cu ce treabă mai bântuie?