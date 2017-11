Vă spuneam în articolul precedent că am râs mult privind la un anume jucător. Exageram. După cum știți, sezonul ăsta campionatul german nu se poate vedea la televiziunile din România, așa că n-am văzut nici măcar rezumatul dintre Dormund și Bayern, devenit neatractiv din pricina scorului. Dar ieri am citit aici, în această rubrică, descrierea făcută de colegul Doru Popovici unei faze din Bundesliga, protagonist fiind portarul lui Mainz. Nu, nu putea fi adevărată, era clar că exagera și el. Dar ceva-ceva am presimțit și am căutat-o pe youtube, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Cât vă ia să scrieți Zentner și să dați un enter? Merită, merită cu vârf și îndesat. Buster Keaton să fii, comicul supranumit ”Omul cu fața de gheață”, și tot aduce primăvara dezghețul pe chipul tău!

Dacă tot a început astfel săptămâna, vă rog să-mi permiteți să continui periplul amuzant prin lumea fotbalului, desigur nu la același nivel, căci faza de mai sus va rămâne de-a pururi un pisc intangibil, sfârșitul glumii. Am remarcat la Telekom, fără a-l identifica, un comentator cu oarecare aplecare spre filosofie. Desigur, așa cum există umorul involuntar, avem și o filosofie involuntară. Iată, de exemplu, la meciul Deportivo La Coruna – Atletico Madrid, cum anunță sfârșitul: ”se apropie scurgerea timpului...”! Să fi prevestit, de data asta, chiar sfârșitul lumii? Oricum, nu e totul pierdut pentru că Partey, de la oaspeți, înscrie unicul gol al întâlnirii în minutele de prelungire, așa că este decretat ”salvatorul dezastrului”! Și tot la Telekom există acea emisiune de analiză de luni, în care e invitat permanent Cornel Dinu. Cum nu îmi amintesc înainte de Dinu să i se fi spus Mister vreunui antrenor de pe la noi, presupun că el a lansat în fotbalul românesc această formulă de adresare. Și, după cum știți, așa i-a rămas numele, preluat ulterior de diverși epigoni. Ei bine, nu-mi dau seama dacă Panduru, în respectivul studio de televiziune, îl ia peste picior sau pur și simplu nu realizează grotescul unui asemenea vocativ: Mistăre în sus, Mistăre în jos, Mistăre așa și pe dincolo!